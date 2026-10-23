Bentley Torcal First Edition: 888 CV e lusso senza compromessi

Bentley Torcal è la prima elettrica del marchio inglese, un modello che ha fatto il suo debutto da poco, offrendo contenuti tecnici davvero molto raffinati. Per il lancio arriva la First Edition che alza ulteriormente l'asticella dell'esclusività, grazie a una dotazione di serie ancora più completa, con elementi speciali provenienti da Mulliner, la divisione di personalizzazione di Bentley.

Bentley Torcal First Edition

Motore e prestazioni

Bentley Torcal First Edition si basa sulla variante S, quella più potente. Il powertrain con doppio motore elettrico è quindi in grado di erogare 888 CV e 1.350 Nm con il Launch Control attivo. Servono appena 2,9 secondi per lo scatto da 0-100 km/h, con velocità massima di 260 km/h. Numeri che avvicinano il SUV elettrico di lusso al mondo delle sportive.

Bentley Torcal First Edition

Ancora più lusso ed esclusività

La First Edition è dotata del pacchetto ''Carbon Fibre Styling Specification'' che propone diversi elementi realizzati in fibra di carbonio tra cui le calotte degli specchietti retrovisori, le minigonne laterali e il diffusore posteriore. Sono inoltre presenti cerchi esclusivi da 22 pollici, pinze dei freni con finitura Graphene Grey e badge speciali First Edition sul parafango anteriore.

Salendo a bordo della nuova Torcal aprendo le portiere ad azionamento elettrico, notiamo la targhetta ''First Edition'' e la dicitura ''hand crafted'' sul battitacco, a ricordare che state salendo a bordo di un'auto davvero speciale, realizzata con cura quasi artigianale.

Bentley Torcal First Edition

Nella parte anteriore, la First Edition è dotata di serie di sedili anteriori ''Wellness''. Questi sono optional sulla Torcal ''standard'' e includono una funzione massaggio estesa per gambe, schiena e spalle. Anche la parte posteriore è dotata della specifica ''Rear Comfort Seat'' con ventilazione e imbottitura extra per i poggiatesta. È inoltre possibile personalizzare ulteriormente l'auto con la ''Color Specification'', che offre la possibilità di scegliere tra ulteriori colori per la carrozzeria.

Bentley Torcal First Edition

I clienti della First Edition possono anche optare per interni completamente in pelle con cuciture a contrasto. La First Edition è inoltre dotata dell'impianto audio ''Naim for Bentley'', composto da 28 altoparlanti e della tecnologia immersiva Dolby Atmos.

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