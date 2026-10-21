Bentley Supersports Cabriolet, le prime foto spia della versione scoperta

La Bentley Supersports, la coupé da 666 CV a sola trazione posteriore prodotta in 500 esemplari, sta per avere una versione cabriolet. Lo mostrano le foto spia che ritraggono un prototipo in nero opaco con lo stesso pacchetto aerodinamico della versione coupé. Resta da capire quanto peserà. Per scendere sotto i 2.000 kg, la coupé ha rinunciato all’impianto ibrido, al differenziale anteriore con i relativi semiassi e ai sedili posteriori. Il debutto potrebbe arrivare già a novembre, al Salone di Los Angeles.
Cosa emerge dalle foto spia
Bentley Supersports, le foto spia
Il prototipo gira in nero opaco con cerchi neri, e a riconoscerlo come Supersports basta il frontale. Ha la calandra dedicata, una lama anteriore (splitter) molto profonda, grandi prese d’aria laterali e doppi deflettori ai lati del paraurti. Di fianco si notano la carreggiata più larga rispetto a una Continental GTC normale e le minigonne pronunciate. Al posteriore spiccano il diffusore integrato e il grande spoiler in un solo pezzo sul cofano del bagagliaio. Le gomme sono Pirelli P Zero, la prima delle due scelte previste per la coupé. L’altra è la più estrema Trofeo RS, pensata per la pista.
Bentley Supersports, il posteriore del prototipo
Sulla Continental la differenza tra coupé e GTC vale circa 177 kg, e la scoperta non potrà contare sul tetto in carbonio che ha aiutato la sorella chiusa. In cambio, chi guida sentirà meglio lo scarico in titanio a tutta lunghezza sviluppato con Akrapovič. Sotto il cofano dovrebbe restare il V8 4.0 biturbo della coupé, che con turbocompressori più grandi e teste riviste eroga 666 CV (490 kW) e 800 Nm. La spinta va alle sole ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a otto rapporti. È la prima Continental a trazione posteriore nei 23 anni di storia del modello.
Sulla carta non è la più potente della famiglia. Le Continental ibride arrivano fino a 782 CV e 1.000 Nm. Chi compra una Supersports però non cerca il dato di accelerazione più alto, ma un’auto più agile e più coinvolgente, e accetta di pagarla molto di più. Per la produzione si parla di non più di 500 esemplari, come per la coupé. Quelle 500 coupé sono andate esaurite in fretta nonostante un prezzo americano di 490.150 dollari, circa 436.000 euro al cambio attuale e circa 140.000 dollari (124.500 euro) in più di una Continental GT Speed.
FONTE: Carscoops
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.