TikTok, arriva la smentita ufficiale: niente auto elettrica

No, non ci sarà alcuna auto elettrica ''TikTok''. Alcuni giorni fa erano circolate indiscrezioni su di un presunto accordo tra il Gruppo Seres che controlla Aito e ByteDance che controlla TikTok, per realizzare un'auto elettrica. Notizia che ovviamente aveva fatto rapidamente il giro del mondo. A quanto pare, però, non c'è nulla di vero. ByteDance ha infatti smentito questa partnership per una vetture che sarebbe nata sotto l'ombrello di Saidou Technology (Seres).

Sintetizzando, nel comunicato ufficiale, ByteDance fa sapere che non ha in programma né il lancio di un'auto né il lancio di un nuovo marchio. Inoltre, “Saidou” non è un marchio automobilistico lanciato da ByteDance o da Dola (Doubao) AI. ByteDance non detiene azioni di Saidou, mentre Dola (Doubao) e Volcano Engine si concentrano su smart cockpit e tecnologie di intelligenza artificiale per l'industria automobilistica.

Come doveva essere l'auto elettrica di TikTok

Le voci sul lancio di una nuova auto sono emerse dopo la ristrutturazione di Chongqing Landian Technology, una controllata di Seres, che ha portato alla creazione di un nuovo marchio, ''Saidou Technology''. Si diceva che fosse il risultato di una collaborazione tra Seres e Volcano Engine, la piattaforma cloud e di intelligenza artificiale di ByteDance, la società madre di TikTok.

Saidou e Seres avevano affermato che la nuova entità ''esplorerà le infinite possibilità dei veicoli definiti dall'intelligenza artificiale'', lasciando intendere una significativa integrazione della tecnologia AI nei veicoli. Un progetto che veniva definito come ambizioso per un modello che si sarebbe rivolto a una clientela giovane. Si parlava già di un crossover elettrico con avanzate funzionalità digitali. Ma come può capitare a volte, le notizie corrono troppo velocemente. Effettivamente, un'auto elettrica ''TikTok'' aveva aperto a prospettive molto interessanti. In Cina poi siamo abituati a vedere nascere marchi da parte di aziende che non possiedono una tradizione automobilistica.

In ogni caso è arrivata la smentita, niente auto elettrica TikTok. A seguito dell'annuncio possiamo quindi immaginare che le nuove auto di Saidou integreranno solo la tecnologia Volcano Engine e le funzionalità di intelligenza artificiale e gli smart cockpit di Dola. Ne sentiremo sicuramente parlare ancora in futuro e quindi non possiamo fare altro che attendere novità.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026