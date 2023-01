Seres 5, il nuovo SUV elettrico sportivo da 585 CV debutta a Bruxelles

Potenza di picco di 430 kW e coppia massima di 960 Nm per il SUV cinese che scatta da 0 a 100 in 3,7 secondi. In vendita da marzo

Il 100esimo Salone dell’Auto di Bruxelles ha visto il debutto in Europa di Seres 5, nuovo modello di punta della casa cinese, la cui commercializzazione inizierà a marzo.

Seres 5, visuale frontale

DIMENSIONI Lungo 4.710 x 1.930 x 1.620 mm, Seres 5 è un SUV elettrico dal design che non passa inosservato, con i gruppi anteriori Full LED caratterizzati da una firma luminosa a forma di “M” rovesciata. La linea di cintura dei finestrini risale a partire dal montante centrale fino al lunotto molto inclinato, disegnando quasi un cuneo lungo la fiancata, caratterizzata da nervature che ne movimentano la linea. L’auto sarà disponibile in otto colori per l’esterno e cinque per gli interni.

Seres 5, visuale laterale

CHE NUMERI! Il modello di punta della gamma Seres 5 offre una configurazione dual motor (un motore elettrico per asse) con una potenza di picco di 430 kW (pari a 585 CV) e una coppia massima di ben 960 Nm, capace di far letteralmente schizzare l’auto da ferma a 100 km/h in 3,7 secondi. Per gestire tanta potenza il telaio è in lega di alluminio e le sospensioni sportive anteriori a doppio snodo sferico, abbinate a quelle posteriori indipendenti a bracci multipli trapezoidali.

Seres 5, la presa di ricarica

AUTONOMIA La batteria montata sotto il pianale abbassa il baricentro dell’auto e ha una capacità di 80 kWh, che consentono un’autonomia dichiarata di 500 km nel ciclo WLTP per il modello a due ruote motrici. Le versioni dual motor monteranno batterie allo stato semi-solido da 90 kWh, più prestazionali e con un’autonomia di 530 km. Non manca la funzionalità V2L per fornire energia a dispositivi ed elettrodomestici mentre si è in viaggio (ma anche per ricaricare altre auto elettriche in difficoltà!). Entrambe le batterie hanno una garanzia di 8 anni o 160.000 km.

Seres 5, visuale degli interni

TECNOLOGIA La plancia lineare di Seres 5 mostra un ormai tradizionale schermo centrale a sbalzo da ben 15,6”, mentre davanti al conducente si trova la strumentazione digitale da 12,3”, arricchita da un head-up display che proietta le principali informazioni di viaggio sul parabrezza. Di serie troviamo la guida assistita di secondo livello e l’assistente vocale intelligente per controllare gran parte delle funzioni dell’auto (dalla navigazione alla ricarica passando per la gestione del climatizzatore) senza togliere le mani dal volante. Il sedile del conducente è elettrico, ventilato e riscaldato, con funzioni di massaggio e memoria.

Seres 5, particolare delle ruote

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Seres 5 sarà disponibile presso la rete di vendita europea (quindi anche in Italia) a partire dal prossimo mese di marzo, in tre diversi modelli:

Standard 2WD a partire da 63.900 euro

a partire da Premium 4WD a partire da 67.900 euro

a partire da Flagship 4WD a partire da 74.900 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/01/2023