Dalla Cina un nuovo brand auto: Seres scommette sul crossover approvato da TikTok

Seres è un marchio che dalle nostre parti è meno conosciuto (guarda la homepage di Seres), ma a oriente ha raggiunto una certa notorietà. Ebbene, oggi continua a espandere la propria presenza nel settore automobilistico cinese con un progetto che punta a coniugare elettrificazione e tecnologie digitali avanzate.

Una nuova alleanza per la mobilità intelligente

Il costruttore, nato originariamente nella Silicon Valley con il nome SF Motors, si prepara infatti a lanciare un nuovo marchio attraverso Saidou Technology, società nata dalla riorganizzazione di un altro brand, Landian. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con ByteDance, gruppo noto a livello globale per essere la società madre di TikTok.

L’obiettivo non è quello di creare un’auto brandizzata con il logo del celebre social network, bensì sviluppare una nuova generazione di veicoli capaci di sfruttare le più recenti innovazioni digitali. Secondo le indiscrezioni provenienti dal settore, il progetto ha già raccolto quasi un miliardo di dollari di investimenti grazie al sostegno di enti pubblici e importanti aziende della filiera automotive cinese.

Seres e Saidou Technology: nuovo crossover range extender in arrivo sul mercato asiatico

Un crossover con range extender e tecnologie AI

Il media CarNewsChina (leggi la notizia) ritiene che la nuova auto si rivolgerà a una fascia di acquirenti più giovane e dovrebbe assumere la forma di un elegante crossover, progettato per attrarre una clientela particolarmente attenta alle innovazioni tecnologiche. La vettura sarà dotata di sistema range extender, una soluzione che combina alimentazione elettrica e generatore ausiliario con motore a combustione per aumentare l’autonomia complessiva.

Tra i partner industriali coinvolti figura anche CATL, leader mondiale nel settore delle batterie, attraverso una delle sue società controllate. Il nuovo veicolo punterà inoltre su funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, elemento che rappresenterà uno dei principali fattori distintivi del progetto.

Seres e Saidou Technology: tecnologia con ampio uso dell'intelligenza artificiale

Volcano Engine al centro dell’esperienza digitale

A fornire il cuore tecnologico del nuovo modello sarà Volcano Engine, piattaforma specializzata in servizi cloud e AI sviluppata da ByteDance. L’azienda metterà a disposizione non solo strumenti di modellazione linguistica avanzata, ma anche il necessario supporto cloud e infrastrutturale per gestire le funzionalità digitali del veicolo.

L’integrazione di sistemi di AI consentirà di sviluppare interazioni più naturali tra conducente e automobile, rendendo l’abitacolo sempre più intelligente e connesso. Una strategia che segue una tendenza ormai diffusa nell’industria automobilistica cinese.

Seres e Saidou Technology: progetto che ha già raccolto un miliardo di dollari di sovvenzioni

Un trend che coinvolge altri costruttori

L’interesse verso le tecnologie di ByteDance non riguarda soltanto Seres. Recentemente anche Roewe, marchio del gruppo SAIC, ha annunciato una partnership con Volcano Engine per sviluppare nuove architetture software dedicate all’intelligenza artificiale. Le prime applicazioni sono state presentate sulla Jia Yue 07 a cinque posti, confermando come la corsa verso veicoli sempre più intelligenti sia ormai uno dei principali terreni di competizione per l’industria automobilistica cinese. Per adesso non abbiamo notizie su un possibile arrivo del crossover anche in Europa, ma fonti non ufficiali ne ipotizzano il debutto in futuro.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/06/2026