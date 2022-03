L'auto elettrica costa troppo? Noleggiala: ecco i prezzi

Auto elettriche e plug-in hybrid suscitano tanta curiosità, ma anche tanti dubbi: la tecnologia è in continua evoluzione e il rinnovamento dei modelli crea preoccupazioni sulla tenuta del valore dell'usato. Inoltre, come tutte le cose nuove e poco conosciute, molti clienti temono di comprare un veicolo che non soddisferà le loro esigenze. Forse per questo le vendite in Italia non vanno a gonfie vele, mentre nell’ultimo periodo, aziende come Syntonia Spa, specializzata nei servizi di noleggio auto a lungo termine, dicono di aver registrato ''un vero e proprio boom di richieste online''.

Il noleggio a lungo termine è sempre più richiesto da aziende e privati, anche per contenere i costi delle auto elettriche e plug-in hybrid, senza rinunciare ai loro vantaggi. Da un lato, manutenzione, revisione, bollo e assicurazione delle auto ''green'' sono nettamente più economici rispetto a quelle tradizionali, che tuttavia mantengono un notevole vantaggio nel prezzo d'acquisto. Il noleggio a lungo termine risolve questo problema mettendoti l'auto a disposizione con un canone mensile fisso, che mette i costi in chiaro ed elimina tutti i vincoli del possesso. Qualche esempio? Guardiamo le auto su cui si basa l'osservazione di Syntonia (la descrizione dei modelli è in fondo all'articolo)

Modello Motorizzazione Prezzo (dati al 21/03/22) Smart EQ Fortwo elettrica da 229 euro/mese (279 euro ai privati) Audi Q4 e-tron 35 elettrica da 420 euro/mese Mercedes EQA 250 Sport elettrica da 529 euro/mese BMW X1 xDrive 25e plug-in hybrid da 379 euro/mese (459 euro ai privati) Audi Q3 45 TFSI e Business plug-in hybrid da 369 euro/mese (469 euro ai privati)

I contratti di noleggio durano da 24 a 60 mesi, includono servizi e tutele per una spesa ancora più chiara: RCA, tutela legale, esonero parziale da responsabilità per furto (anche con formule a franchigia zero), incendio e danni, PAI (polizza infortuni del conducente), manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale h24, gestione multe, assistenza dedicata e, se previsto dal contratto, anche un veicolo sostitutivo. Le offerte per le aziende sono IVA esclusa, mentre per i privati sono IVA compresa, durano da 36 e 60 mesi e includono percorrenze da 40.000 fino a 100.000 km.

Il portale di Syntonia, specializzata nel noleggio a lungo termine

Quanto osservato da Syntonia riguarda le auto elettriche e le plug-in hybrid, da non confondere con full-hybrid e mild-hybrid. Alle differenze pratiche tra le quattro categorie abbiamo dedicato uno speciale (che trovate qui), ma in sintesi:

VEDI ANCHE

Le auto elettriche al 100% hanno a bordo solo motori elettrici alimentati da batterie, che garantiscono qualche centinaio di chilometri di autonomia e si ricariano da colonnine o prese dedicate (chiamate wallbox), da installare in garage.

hanno a bordo solo motori elettrici alimentati da batterie, che garantiscono qualche centinaio di chilometri di autonomia e si ricariano da colonnine o prese dedicate (chiamate wallbox), da installare in garage. Le plug-in hybrid si ricaricano anch'esse ''alla spina'', ma hanno batterie più piccole affiancate da motori a benzina o diesel, che permettono di viaggiare anche quando l'autonomia elettrica si esaurisce (in genere è compresa tra 50 e 80 km).

si ricaricano anch'esse ''alla spina'', ma hanno batterie più piccole affiancate da motori a benzina o diesel, che permettono di viaggiare anche quando l'autonomia elettrica si esaurisce (in genere è compresa tra 50 e 80 km). Le full-hybrid hanno batterie ancora più piccole e non si ricaricano da una presa, colonnina o wallbox. Nella batteria accumulano solo l'energia recuperata nei rallentamenti - quando il motore elettrico funge da generatore - o quando il motore termico consuma meno a erogare più energia di quanta ne serva e il surplus viene riversato nell'accumulatore (vedi il sistema di Honda HR-V e:HEV): così che quest'ultimo possa restituirla in accelerazione per tagliare consumi ed emissioni.

hanno batterie ancora più piccole e non si ricaricano da una presa, colonnina o wallbox. Nella batteria accumulano solo l'energia recuperata nei rallentamenti - quando il motore elettrico funge da generatore - o quando il motore termico consuma meno a erogare più energia di quanta ne serva e il surplus viene riversato nell'accumulatore (vedi il sistema di Honda HR-V e:HEV): così che quest'ultimo possa restituirla in accelerazione per tagliare consumi ed emissioni. Le mild-hybrid hanno batterie piccolissime, grandi come una scatola da scarpe, collegate a motori elettrici a loro volta piccolissimi, che a differenza di quelli installati sulle full-hybrid e sulle plug-in hybrid non sono in grado di far muovere l'auto senza l'aiuto del motore a benzina o a gasolio.

Di seguito la selezione delle auto plug-in hybrid e 100% elettriche su cui si basano le osservazioni di Syntonia.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron 35

Compatta nelle dimensioni, generosissima nello spazio a bordo: l'Audi Q4 e-tron non nasce su una piattaforma condivisa con altri modelli a motore tradizionale, ma sul pianale che il Gruppo Volkswagen ha sviluppato da zero per le auto 100% elettriche. Risultato, un abitacolo e un bagagliaio molto più accoglienti di quanto ti aspetteresti a vederla da fuori. Malgrado l'aspetto da SUV, la Q4 e-tron 35 ha la trazione posteriore e come quasi tutte le auto elettriche ha la velocità autolimitata per non incidere troppo sull'autonomia. Ma per l'autostrada ce n'è d'avanzo, visto che raggiunge i 160 km/h. L'autonomia dichiarata è di 341 km grazie alla batteria da 52 kWh, che si ricarica in circa 7 ore da una wallbox in corrente alternata da 7,4 kW di potenza, mentre dalle colonnine in corrente continua a 100 kW può recuperare fino a 130 km di autonomia in una decina di minuti. Qui la nostra scheda sulla Audi Q4 e-tron e tutte le varianti a listino.

Smart EQ ForTwo Cabrio

Smart Fortwo EQ Passion 60 KW

Da anni la Smart a due posti è la protagonista della mobilità urbana grazie alle sue dimensioni ridottissime. Da qualche tempo le versioni a motore termico sono uscite di produzione, per lasciare posto alla sola Smart EQ elettrica (qui a confronto con la Fiat 500e). La batteria è molto piccola, va detto, e l'autonomia di 132 km la relega al ruolo di citycar, limitandola fortemente nelle gite fuori porta. Però - con l'optional del caricabatterie da 22 kW che costa un migliaio di euro - si ricarica (relativamente) alla svelta: basta un'ora per fare il pieno dalle colonnine di potenza adeguata. Con il caricabatterie di serie, da 4,6 kW, il tempo aumenta fino a 4 ore e da una presa domestica standard serve una notte intera. Qui la nostra scheda sulla Smart EQ Fortwo.

Mercedes EQA 2021, la versione elettrica di Mercedes GLA

Mercedes-Benz EQA 250 Sport

Il SUV compatto elettrico alla maniera Mercedes: a bordo ti accorgi subito di essere su un'auto della Stella, per finiture e cura del particolare. Del resto è la versione a batterie della Mercedes GLA, con cui condivide la piattaforma. Questo gioco di squadra ha una controindicazione: lo sfruttamento degli spazi non è ottimale e il bagagliaio perde un centinaio di litri di capacità rispetto alla sorella, fermandosi comunque a 430 rispettabilissimi litri. L'autonomia dichiarata è di 426 km, che in un viaggio reale equivalgono a circa 310 km, come abbiamo verificato nella nostra prova su strada. Per una ricarica da wallbox a 11 kW di potenza servono meno di 6 ore, mentre dalle colonnine a 100 kW in corrente continua si recupera l'80% della carica in mezz'ora circa. Qui la nostra scheda sulla Mercedes EQA e le sue varianti.

BMW X1 xDrive25e

BMW X1 xDrive 25e

Versione ibrida plug-in del noto SUV compatto che abbina a un 1.5 a benzina da 125 CV collegato alle ruote anteriori con un motore elettrico da 95 CV che dà potenza all’asse posteriore, a fornire la trazione integrale. La batteria al litio della BMW X1 ha una capacità di 10 kWh e si ricarica in corrente alternata da una presa domestica o da colonnine fino a 3,7 kW di potenza. Questa batteria consente di percorrere fino a quasi 60 chilometri in modalità di guida esclusivamente elettrica o può ''spalmare'' il suo contributo per ridurre i consumi su percorrenze molto più lunghe in modalità di guida ibrida. Esaurita l'autonomia elettrica, l'auto procede normalmente grazie al motore a benzina. Qui la nostra scheda sulla BMW X1 nelle sue varie versioni.

Audi Q3 Sportback PHEV, la ricarica alla colonnia

Audi Q3 Sportback 45 TFSI e

La variante plug-in hybrid del noto SUV compatto. La potenza di sistema, cioè fornita dalla combinazione del motore a benzina e dal contributo elettrico, è pari a 245 CV e la batterie garantisce fino a 50 km di autonomia senza consumare una goccia di benzina. Da una normale presa di corrente domestica una ricarica completa richiede circa cinque ore. Se invece hai la possibilità di collegarla a una colonnina o wallbox da 3,6 kW (il massimo accettato dall’auto) l’attesa scende a meno di quattro ore. Qui trovi la nostra scheda sull'Audi Q3 Sportback in tutte le sue versioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2022