Audi RS Q5, il SUV sportivo si mostra al Nürburgring: cosa sappiamo

Audi si sta preparando a portare al debutto la nuova RS Q5. Dopo aver visto le foto spia della versione Sportback, adesso sono arrivati gli scatti del modello con forme da SUV ''tradizionale'' impegnato durante una sessione di test al Nürburgring. Si tratta di una nuova occasione per scoprire su cosa la casa dei 4 anelli sta lavorando.

Rispetto alla Sportback, qui il camuffamento è inferiore. In ogni caso, possiamo osservare diversi dettagli che fanno capire che si tratta di un modello ad alte prestazioni.

Audi RS Q5 foto spia

Look più aggressivo e assetto dedicato

Le foto spia permettono di notare che il prototipo presenta non solo i doppi terminali di scarico ovali ma pure i passaruota allargati, che celano pneumatici di generose dimensioni e suggeriscono carreggiate anteriori e posteriori più larghe. Si notano alcuni interventi all'anteriore che appare più elaborato con prese d'aria di forma diversa e una nuova trama per la griglia.

Audi RS Q5 foto spia

Tutte modifiche che insieme ad un nuovo diffusore posteriore puntano a rendere il look della RS Q5 più aggressivo. Gli interni non s vedono ma non è un problema perché la struttura ricalcherà quella della Q5 che già conosciamo con la presenza dell'Audi Digital Stage. Data la natura del modello, possiamo immaginare anche la presenza di elementi specifici come volante e sedili sportivi.

L'assetto appare più basso rispetto a quello della Q5 ''standard''. Possiamo quindi immaginare un setup apposito per esaltare e rendere più efficace la dinamica di guida.

Audi RS Q5 foto spia

Motore ibrido Plug-in e tanta potenza per divertirsi

L'adesivo giallo dell'alta tensione prova che sotto al cofano troveremo un powertrain ibrido Plug-in. Vista la parentela con Audi A5, verosimilmente ci sarà il powertrain di Audi RS5 composto da un V6 biturbo da 2,9 litri, una batterie da 25,9 kWh, un motore elettrico e un cambio automatico a otto rapporti. A disposizione ci sarà una potenza massima di sistema pari a ben 630 CV. Ci possiamo attendere quindi prestazioni elevatissime, con uno scatto da 0 100 km/h sotto i 4 secondi.

Audi RS Q5 foto spia

Non rimane che attendere novità sul debutto di questo nuovo modello sportivo della casa dei 4 anelli.

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