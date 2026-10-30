ABT RS5-R, l’Audi RS 5 ibrida plug-in sale a 720 CV in 130 esemplari. E nel 2027 arriva il kit da 800 CV

ABT Sportsline mette le mani sulla nuova Audi RS 5, la prima RS ibrida plug-in, e ne ricava la RS5-R. Più potenza, un vestito in carbonio, assetto ribassato e una tiratura di soli 130 esemplari tra berlina e Avant. «Un’auto può essere efficiente, funzionale e razionale. Per molti basta. Per noi no», spiega Daniel Abt, responsabile marketing del gruppo ABT.
Da 639 a 720 CV
Sotto il cofano resta il sistema ibrido plug-in della RS 5, che abbina un V6 2.9 biturbo a un motore elettrico. Con il pacchetto ABT Power S la potenza complessiva passa da 470 kW (639 CV) a circa 529 kW (720 CV), mentre la coppia massima sale da 825 a 905 Nm. Il guadagno arriva tutto dal motore a benzina. Il V6 biturbo da solo cresce da 375 kW (510 CV) a circa 435 kW (591 CV) e da 600 a 680 Nm, per un aumento di 81 CV e 80 Nm. La velocità massima resta quella della vettura di serie. Tutti i valori sono dichiarati con benzina a 98 ottani, e la centralina modificata è compatibile con l’app myABT.
Carbonio lucido o mimetico
L’aspetto cambia parecchio. Il kit aerodinamico si può avere in carbonio a vista lucido oppure in una finitura opaca chiamata Carbon Camouflage, che riprende un motivo mimetico. Comprende uno spoiler anteriore con deviatori laterali, feritoie nei passaruota anteriori, calotte degli specchietti e minigonne. Al posteriore c’è un nuovo paraurti con diffusore, e solo sulla Avant arriva anche un alettone con piccole appendici aerodinamiche. L’assetto è più basso e più rigido. Le molle avvicinano la carrozzeria all’asfalto, mentre le barre antirollio sportive riducono il rollio e rendono più pronto l’inserimento in curva. I cerchi forgiati ABT EVO Performance da 22”, neri lucidi, montano pneumatici 315/25 R22 e riempiono i passaruota quasi del tutto.
130 esemplari
All’interno, ogni RS5-R ricorda al proprietario di essere un pezzo raro. Il badge e i battitacco riportano la scritta «1 of 130». Consolle centrale, plancia e schienali dei sedili sono rivestiti in Dinamica, una microfibra dal tatto simile all’alcantara, e le palette del cambio hanno la stessa finitura in carbonio scelta per l’esterno. Il pacchetto RS5-R costa 62.000 euro per la berlina in carbonio lucido e 65.000 euro in Carbon Camouflage. Per la Avant si sale a 65.000 e 68.000 euro. Il montaggio costa a parte 7.160 euro per la berlina e 7.600 euro per la Avant, più il collaudo. Sono prezzi tedeschi, con IVA al 19%, e non comprendono l’auto.
Nel 2027 arrivano 800 CV
ABT ha già pronto il seguito. Per il secondo trimestre del 2027 sono previsti altri aggiornamenti per la RS 5, tra cui un kit che porterà la potenza a 588 kW (800 CV) e uno scarico in titanio firmato Akrapovič. «Per noi quest’auto è il modello più importante dei prossimi mesi», spiega Daniel Abt. Con soli 130 esemplari resterà rara e, grazie al kit da 800 CV e allo scarico Akrapovič, continuerà a crescere insieme ai suoi proprietari.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.