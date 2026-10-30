ABT RS5-R, l’Audi RS 5 ibrida plug-in sale a 720 CV in 130 esemplari. E nel 2027 arriva il kit da 800 CV

Il preparatore tedesco aggiunge 81 CV e 80 Nm alla RS 5 berlina e Avant. Il pacchetto costa da 62.000 euro, auto esclusa.

ABT Sportsline mette le mani sulla nuova Audi RS 5, la prima RS ibrida plug-in, e ne ricava la RS5-R. Più potenza, un vestito in carbonio, assetto ribassato e una tiratura di soli 130 esemplari tra berlina e Avant. «Un’auto può essere efficiente, funzionale e razionale. Per molti basta. Per noi no», spiega Daniel Abt, responsabile marketing del gruppo ABT.

Da 639 a 720 CV

ABT RS5-R, il frontale

Sotto il cofano resta il sistema ibrido plug-in della RS 5, che abbina un V6 2.9 biturbo a un motore elettrico. Con il pacchetto ABT Power S la potenza complessiva passa da 470 kW (639 CV) a circa 529 kW (720 CV), mentre la coppia massima sale da 825 a 905 Nm. Il guadagno arriva tutto dal motore a benzina. Il V6 biturbo da solo cresce da 375 kW (510 CV) a circa 435 kW (591 CV) e da 600 a 680 Nm, per un aumento di 81 CV e 80 Nm. La velocità massima resta quella della vettura di serie. Tutti i valori sono dichiarati con benzina a 98 ottani, e la centralina modificata è compatibile con l’app myABT.

Carbonio lucido o mimetico

ABT RS5-R, le ruote anteriori

L’aspetto cambia parecchio. Il kit aerodinamico si può avere in carbonio a vista lucido oppure in una finitura opaca chiamata Carbon Camouflage, che riprende un motivo mimetico. Comprende uno spoiler anteriore con deviatori laterali, feritoie nei passaruota anteriori, calotte degli specchietti e minigonne. Al posteriore c’è un nuovo paraurti con diffusore, e solo sulla Avant arriva anche un alettone con piccole appendici aerodinamiche. L’assetto è più basso e più rigido. Le molle avvicinano la carrozzeria all’asfalto, mentre le barre antirollio sportive riducono il rollio e rendono più pronto l’inserimento in curva. I cerchi forgiati ABT EVO Performance da 22”, neri lucidi, montano pneumatici 315/25 R22 e riempiono i passaruota quasi del tutto.

130 esemplari

ABT RS5-R, la targhetta

All’interno, ogni RS5-R ricorda al proprietario di essere un pezzo raro. Il badge e i battitacco riportano la scritta «1 of 130». Consolle centrale, plancia e schienali dei sedili sono rivestiti in Dinamica, una microfibra dal tatto simile all’alcantara, e le palette del cambio hanno la stessa finitura in carbonio scelta per l’esterno. Il pacchetto RS5-R costa 62.000 euro per la berlina in carbonio lucido e 65.000 euro in Carbon Camouflage. Per la Avant si sale a 65.000 e 68.000 euro. Il montaggio costa a parte 7.160 euro per la berlina e 7.600 euro per la Avant, più il collaudo. Sono prezzi tedeschi, con IVA al 19%, e non comprendono l’auto.

Nel 2027 arrivano 800 CV

ABT RS5-R, l'abitacolo

ABT ha già pronto il seguito. Per il secondo trimestre del 2027 sono previsti altri aggiornamenti per la RS 5, tra cui un kit che porterà la potenza a 588 kW (800 CV) e uno scarico in titanio firmato Akrapovič. «Per noi quest’auto è il modello più importante dei prossimi mesi», spiega Daniel Abt. Con soli 130 esemplari resterà rara e, grazie al kit da 800 CV e allo scarico Akrapovič, continuerà a crescere insieme ai suoi proprietari.

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