Skoda Enyaq 85: prova ricarica, consumi reali e test in autostrada

Nella nostra prova abbiamo analizzato anche la curva di ricarica e le prestazioni della versione da 286 CV

Skoda Enyaq è un SUV elettrico spazioso, comodo e ben rifinito che con la batteria di maggiore capacità è in grado di offrire una buona autonomia, garantendo così di poter effettuare anche lunghi viaggi senza grossi problemi. All'inizio dello scorso anno, Enyaq era stata protagonista di un restyling che aveva introdotto il nuovo linguaggio di design Modern Solid, rendendo il look del SUV più attuale e alzando la qualità percepita all'interno dell'abitacolo.

Dunque, auto per viaggiare comodi, senza grossi problemi di spazio, anche quando si tratta di dover trasportare molti bagagli. Del resto, i 570 litri che possono diventare oltre 1.700 litri abbattendo gli schienali dei posteri posteriori sono numeri molto chiari.

Skoda Enyaq, vista di profilo

Quando però si parla di auto elettriche si discute ancora molto sulla loro resa in autostrada, se cioè sono in grado di garantire buon percorrenze a velocità codice. Abbiamo quindi preso la Skoda Enyaq 85 RWD per una prova consumi focalizzandoci soprattutto su due viaggi autostradali di circa 150 km l'uno. Occasione perfetta per valutare efficienza e pure effettuare un test di ricarica presso una colonnina HPC.

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova, Skoda Enyaq 85.

Motore elettrico Potenza 210 kW / 286 CV (545 Nm) Peso 2.080 - 2.192 kg Velocità 180 km/h 0-100 km/h 6,6 secondi Ricarica Max 135 kW DC e 11 kW AC Autonomia 550-590 km Dimensioni 4.658 mm lunghezza x 1.879 mm larghezza x 1.622 mm altezza Passo di 2.766 mm Bagagliaio 570 litri / 1.610 litri Prezzi Da 43.500 euro Prezzi Enyaq 85 Da 47.850 euro

A 130 km/h costanti, la Skoda Enyaq 85 della nostra prova ha consumato, computer di bordo alla mano, tra 20,8 e 21,2 kWh per 100 km. Il test è stato effettuato con temperature tra 28 e 30 gradi con il climatizzatore impostato sui 20,5-21 gradi. Nel test di viaggio, da Verona a Treviso (150 km), quasi esclusivamente in autostrada tenendo i 130 km/h laddove possibile (in A4 il traffico è sempre un grosso problema) il consumo medio è stato di 19,8 kWh. Partiti con il 96% alla destinazione la batteria segnava ancora un 60% residuo.

Skoda Enyaq, fari posteriori

Possiamo quindi stimare circa 350 km di percorrenza in autostrada in condizioni di traffico medio con un clima estivo, mantenendo comunque un piccolo margine in caso di problemi con la stazione di ricarica.

Sulle statali a scorrimento veloce, velocità tra 70 e 90 km/h, il consumo medio si aggira intorno ai 17-18 kWh per 100 km. Complessivamente tra autostrada, statali e urbano, la nostra Skoda Enyaq ha percorso 439 km con un consumo medio di 15,8 kWh per 100 km.

La ricarica è importane quando si intende viaggiare ma oltre alla potenza di picco, si deve valutare anche la curva di ricarica. Poco serve se l'auto è in grado di ricaricare ad altissima potenza per pochi istanti se poi la potenza crolla.

Skoda Enyaq, ricarica 34%

Abbiamo voluto simulare con la Enyaq la partenza per un viaggio da Treviso a Verona con la batteria appena al 37% per verificare proprio la capacità di ricarica. Per l'occasione abbiamo scelto una stazione di ricarica HPC nella zona di Padova dove siamo arrivati con il 24%. Sulla carta, l'accumulatore di questa versione accetta in corrente continua fino a 135 kW.

La nostra prova lo conferma. La ricarica è partita subito con una potenza di 132 kW per poi arrivare a 135 kW di picco al 34%. Potenza che poco dopo ha iniziato scendere per arrivare a 119 kW al 61%. Valori di potenza che poi hanno continuato leggermente a calare fino a ''crollare'' superato il 70%. Visto quanto offre oggi il mercato su vetture con batteria di questa capacità (82 kWh, utilizzabili 77 kWh), si potrebbe far meglio per poter rendere più corte le pause per la ricarica.

Skoda Enyaq, ricarica 61%

Niente dire, dentro si sta davvero molto comodi. Anche per chi come me supera i 180 cm trovare la giusta posizione di guida è davvero un attimo grazie alla regolazione elettrica del sedile. Lo spazio per le ginocchia e sopra la testa è abbondante. Lo stile della plancia è pulito, quasi minimalista con la presenza di pochi comandi fisici. Tutto o quasi si gestisce dall'ampio display touch dell'infotainment da 13 pollici che si dimostra reattivo, sebbene l'organizzazione dei menu potrebbe essere migliorata non essendo sempre molto intuitiva.

Skoda Enyaq, plancia

Ovviamente presenti i supporti a Apple CarPlay e Android Auto Wireless. In particolare, nella nostra prova abbiamo usato a lungo Android Auto senza riscontrare alcun problema. Davanti al volante è invece presente un quadro strumenti da 5 pollici. Piccolo, soprattutto pensando a quanto offrono altre vetture ma comunque ben leggibile. Parlando del volante, personalmente l'ho trovato un po' troppo grande.

Buone le finiture grazie alla presenza di rivestimenti morbidi al tatto sulla plancia e sulla parte alta delle portiere. Non mancano nemmeno un sistema d'illuminazione ambientale e un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Anche dietro nessun problema, lo spazio è più che abbondante sia per la gambe e sia per la testa. Due adulti possono viaggiare comodamente anche quando davanti sono sedute persone alte con il loro sedile sistemato di conseguenza. Il merito è anche della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen che permette di sfruttare al massimo ogni cm.

Skoda Enyaq, posti posteriori

Dietro sono presenti anche le bocchette del climatizzatore, con la possibilità di regolare la temperatura. Curiosità, sotto le bocchette del climatizzatore, è stato posizionato un contenitore removibile che consente di riporre piccoli oggetti e bottiglie durante i viaggi. Accessorio che fa parte della filosofia di Skoda di proporre le soluzioni ''Simply Clever'' che rendono l'auto più funzionale nell'uso di tutti i giorni. Pensiamo, ad esempio, al classico ombrello integrato nella portiera.

Skoda Enyaq, selettore trasmissione

Come si guida Skoda Enyaq? Le dimensioni sono certamente importanti ma non bisogna farsi ingannare. La piattaforma MEB è una certezza e Skoda ha lavorato bene sul setup dell'assetto. Il risultato è un SUV molto più agile di quello che si potrebbe pensare. In generale lo sterzo è abbastanza diretto e reattivo, mentre l'assetto appare ben bilanciato e votato al comfort. Del resto stiamo parlando di un'auto pensata per viaggiare. Buono l'assorbimento delle asperità dell'asfalto anche con i cerchi da ben 21 pollici di cui era dotato il SUV della nostra prova.

Nella guida in autostrada, a velocità codice non si percepiscono particolari fruscii aerodinamici che possono disturbare. Dunque, buono anche il comfort acustico. I 286 CV di cui può disporre la Skoda Enyaq 85 sono più che sufficiente per regalarsi qualche soddisfazione in accelerazione. Del resto, i 6,6 secondi nello 0 a 100 km/h fanno capire che il SUV è bello reattivo. La curva di erogazione non è comunque ''esagerata'' come su alcune elettriche. Smaltito lo spunto iniziale, la progressione diventa più lineare. In ogni caso si può rendere più o meno reattiva la vettura scegliendo le diverse modalità di guida a disposizione.

Skoda Enyaq, posteriore

Per chi vuole di più c'è la Skoda 85x con doppio motore o la più sportiva RS con ben 340 CV. La frenata rigenerativa si può regolare e per chi vuole quasi la guida one pedal è possibile selezionare la modalità B dal selettore della trasmissione. In questo modo è possibile massimizzare il recupero dell'energia a tutto vantaggio dell'autonomia. In ogni caso, l'impianto frenante garantisce buone decelerazioni sebbene la cosa del pedale sia piuttosto lunga.

Insomma, complessivamente un'auto godibile, divertente da guida e in grado di garantire buon comfort per viaggiare, anche a lungo.

Quanto costa Skoda Enyaq? Il modello entry level parte da 43.500 euro. Quello della nostra prova da 47.850 euro a cui vanno aggiunti gli eventuali accessori. C'è anche la versione Coupé e nella variante RS si possono superare i 57.000 euro di prezzo di base.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/06/2026