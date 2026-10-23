Omoda 4 provata in Cina: guida piacevole, motore ibrido da 224 CV e prezzo da circa 25.000 euro

Abbiamo messa alla prova in anteprima la nuova Omoda 4 sulle strade della Cina e adesso vi diciamo come va

C’è attesa per Omoda 4. L’ho messa alla prova sulle strade cinesi, con un rapido test su strada per scoprire come va. Mantiene le promesse?

Da Omoda 5 in poi la famiglia si è allargata verso l’alto, ma l’attesa era forse più per Omoda 4. Con 442 centimetri di lunghezza massima si inserisce nel segmento più interessante del mercato italiano, quello dei SUV medi e compatti, dove le concorrenti combattono fino all’ultimo optional e all’ultimo euro.

Omoda 4, 3/4 posteriore

Omoda 4 ha le armi giuste per farsi largo tra concorrenti agguerrite? Se una delle prime motivazioni di acquisto è lo stile, forse non sono la persona giusta per giudicare: non sono un fan dello stile puntuto tipico di molte case cinesi. Omoda 4 ha però un disegno più incisivo e pulito rispetto a Omoda 5, che non a caso riceverà a fine anno un restyling che va proprio nella direzione di ripulire lo stile, a partire dal frontale. Le prossime generazioni nasceranno dal nuovo stile Mecha, mostrato dalla concept Omoda X.

Omoda 4, particolare del frontale

Omoda 4 ha una presenza compatta e una linea di cintura che ricorda l’andamento di un grafico di Excel: un taglio decisamente personale. Originale e distintiva è la firma luminosa posteriore a saette.

Se l’altra motivazione all’acquisto è il prezzo, Omoda 4 costerà circa 2.000-3.000 euro in meno di Omoda 5. Sarà disponibile soltanto con motore super ibrido SHS o 100% elettrico BEV, e la stima di listino è di circa 25.000-26.000 euro per l’allestimento d’accesso Pure, fino a 28.000-29.000 euro per il Premium. Sono cifre ipotizzate, in attesa dei listini ufficiali per l’Italia.

Omoda 4, posteriore

Se il prezzo è alla portata, si comincia a valutare il valore rispetto al prezzo. In questo confronto Omoda 4 ha ottime frecce al suo arco, a partire dal powertrain super hybrid SHS-H da 224 CV e 295 Nm, lo stesso di Omoda 5. L'elettrico disporrà di 204 CV. Se seguirà le orme di Omoda 5 anche nella dotazione, come è lecito aspettarsi, non mancheranno gli argomenti di vendita.

Omoda 4, posto guida

Anche il form factor è interessante. Con 442 centimetri di lunghezza massima, Omoda 4 si colloca appena sopra i B SUV e nella fascia corta dei C SUV. Davanti i posti sono comodi, con una corretta posizione di guida, e dietro c’è spazio anche per chi è alto.

Il bagagliaio offre 345 litri nella configurazione minima. In questo esemplare di preproduzione il vano sotto il piano di carico non è rivestito: immagino che nella versione definitiva sarà uno spazio ampio e sfruttabile.

Ho avuto occasione di provare Omoda 4 in Cina, nei dintorni di Wuhu, a ovest di Shanghai, dove ha sede il gruppo Chery e dove le Omoda e le Jaecoo sono progettate e prodotte. È stato un test molto rapido, un primo assaggio di pochi chilometri su strade molto dritte e poco veloci. Mi è bastato però per capire che Omoda 4 è estremamente piacevole.

Omoda 4, tunnel centrale e pulsante di accensione

Non so se l’esemplare provato abbia già avuto la messa a punto per le strade e gli automobilisti europei. In ogni caso ha un assetto sostenuto ma non rigido, ben tarato anche per i nostri gusti in fatto di assorbimento delle irregolarità e piacere di guida.

Mi sorprende anche lo sterzo: non è il solito sterzo leggerino, ma è un po’ più pesante persino di quello di auto costruite e vendute regolarmente in Europa. È piacevolmente pesante, fa percepire bene la strada e permette di dosare con precisione la sterzata.

Omoda 4, gruppi ottici posteriori

Tra la brillantezza del motore SHS-H, l’assetto, lo sterzo e il volante piccolo il giusto, Omoda 4 mi diverte molto ed è facile e piacevole da guidare per chiunque.

Strumenti e infotainment sono in cinese e non riesco a leggere i consumi. Capisco però che consuma poco guardando autonomia residua e livello del serbatoio: 550 chilometri con poco più di metà serbatoio. Il traguardo dei 20 km/litro è a portata di piede, considerando i risultati ottenuti sul nostro percorso Motorring con Omoda 5 e Omoda 7 super hybrid.

Omoda 4, frontale

Il test è brevissimo, ma basta a convincermi che Omoda 4 abbia le carte in regola, per prezzo e contenuti, a partire dall’ottimo motore super hybrid. Può affrontare sia le concorrenti del suo segmento, quello dei C SUV, sia quelle dei B SUV per prezzo.

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