La nuova Kia Seltos è uno dei SUV compatti più interessanti del suo segmento. Lo dico non solo perché è costruito con la solita qualità della Casa coreana, ma anche soprattutto perché è un modello compatto che unisce un bagagliaio best in class con uno spazio a bordo quasi uguale a quello della sorella maggiore Kia Sportage.

L’avevo già provata in versione a benzina con trazione integrale, e mi aveva convinto su tutto tranne che sui consumi. Oggi provo la nuova versione full hybrid, che taglia di ben oltre il 23% i valori di riferimento, stando ai dati di omologazione.

Kia Seltos full hybrid, dettaglio del frontale

L’aspetto è muscoloso, da vero SUV, con trucchi di design che ne accentuano il look avventuroso: per esempio la griglia frontale molto estesa in larghezza, abbinata a luci sottili verticali che delineano bene i fianchi ed esaltano la percezione di larghezza del veicolo.

L’altezza da terra è in realtà molto vicina a quella di una berlina o di una station wagon, siamo a 16 cm: occhio quindi ad affrontare percorsi fuoristrada troppo accidentati, ma ci pensano sapienti modanature nel sottoporta e sui passaruota a dare al tutto un aspetto più imponente. Colpisce la firma luminosa posteriore con linee nette e spigolose a dare carattere al lato B.

L’interno convince per montaggi solidissimi, gli scricchioli stanno a zero e sugli allestimenti superiori ci sono bei materiali per il rivestimento dei sedili, con una morbida pelle che trasmette un’elevata qualità percepita.

Convincono meno le plastiche, che seppure siano pregiate sono in larga parte dure e lasciate a nudo: solo i pannelli porta guadagnano qualche rivestimento morbido al tatto. Da un'auto che negli allestimenti top può superare i 40.000 euro forse ti aspetti qualcosa in più.

Kia Seltos full hybrid, luci posteriori

Dimensioni e tecnologie di bordo

In 4 metri e 43 di lunghezza, Seltos offre un abitacolo accogliente per quattro adulti (e accetta un quinto senza troppi sacrifici). Il bagagliaio da ben 536 litri è al vertice del segmento SUV compatti, con il piano di carico regolabile su due altezze diverse per la massima versatilità. Versatilità che deriva anche dallo schienale del divanetto posteriore regolabile nell’inclinazione di ben 12 gradi per far stare i passeggeri posteriori più comodi oppure per concedere qualche centimetro in più al bagaglio.

L’interno è derivato dai modelli elettrici della Casa coreana e quindi troviamo qualche piccola sorpresa: per esempio nell’infotainment ci sono tutte le app di streaming audio e video che su un’auto elettrica tornerebbero utili per ingannare l’attesa durante le ricariche. Invece qui siamo su una full hybrid, quindi non c’è bisogno di ricaricare alla spina e l’utilizzo di queste app deve essere riservato alle soste.

La plancia digitale accorpa in un unico pannello due schermi da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment e uno schermo più piccolo da 5,3 pollici messo tra i due per avere sempre a disposizione i comandi della climatizzazione. Una soluzione comoda che si aggiunge a tasti dedicati per la regolazione della temperatura per guidatore e passeggero. Comandi fisici anche per il volume dell’audio, una scelta molto azzeccata per rendere più intuitiva la vita a bordo.

Apple CarPlay e Android Auto sono di serie e la dotazione in fatto di aiuti alla guida (ADAS) è completa, con un piccolo vantaggio degli allestimenti superiori che hanno anche la sensoristica per il controllo dell’angolo cieco.

A richiesta si possono avere il sistema di telecamere a 360 gradi, lo head-up display e la funzione vehicle to load (V2L): un’esclusiva per quanto riguarda le auto full hybrid, che è invece piuttosto comune tra le auto 100% elettriche, e che permette di ricaricare o alimentare dispositivi e piccoli elettrodomestici da una presa dedicata sul veicolo, con una potenza fino a 3,6 kW.

Veniamo però al sistema ibrido, che è il motivo principale per cui oggi parliamo nuovamente della Seltos. Si basa su un 4 cilindri 1.6 a benzina a iniezione diretta elettrificato, con il motore elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

Rispetto alle versioni a benzina e GPL si perde il turbo, la potenza complessiva del sistema è di 154 CV accompagnati da 261 Nm di coppia, per una velocità massima di 158 km/h e uno 0-100 km/h in 10,4 secondi.

La trazione è anteriore su questa versione, ma non manca una variante della Seltos full hybrid con trazione integrale, che aggiunge un motore elettrico al posteriore, senza bisogno dell’albero di trasmissione. Qui i cavalli diventano 178, per una velocità massima che cala leggermente fino a 155 km/h, mentre scende di pari passo anche lo 0-100 km/h, che si completa in 9,7 secondi.

Kia Seltos X-Line full hybrid, volante

Al volante

È proprio questa la versione oggetto della prova. Mi inerpico sulle colline del Barolo immerso in una nebbia innaturale, che azzera quasi la visuale sui vigneti facendomi perdere l'orientamento. Ci pensa poi un'incertezza della navigazione tramite Apple Carplay (data dallo smartphone, non dall'auto) a intrappolarmi in un loop che mi fa tornare più e più volte nello stesso punto, dandomi l'impressione di essere finito nel videogame Silent Hill.

È quando reimposto l'indirizzo che finalmente mi affranco da un triste destino, imbocco finalmente la strada per il fondovalle e anche la nebbia comincia a diradarsi. In tutto ciò, la Seltos Hybrid è buona e confortante compagna e mi convince per la fluidità di marcia, la silenziosità e la buona risposta sotto il piede, pur non essendo un’auto che incolla al sedile.

Il sound del motore è in genere contenuto e arriva in abitacolo solo insistendo parecchio sull’acceleratore, mantenendo comunque toni gradevoli grazie al frazionamento a quattro cilindri.

Bene il comportamento tra le curve (anche quelle affrontate alla cieca), dove la tenuta di strada è elevata e il rollio rimane ben controllato, a tutto vantaggio della stabilità e della precisione di guida: una precisione esaltata da uno sterzo ben calibrato, con il giusto peso nelle svolte e senza quel ritorno di forza artificiale che mi è capitato di avvertire sulla sorella maggiore Sportage.

Come sempre sulle Kia, le palette dietro al volante hanno una doppia funzione. In modalità di guida Eco permettono di regolare il freno motore e quindi il recupero di energia elettrica al rilascio dell’acceleratore; in modalità Sport consentono invece di comandare in sequenziale i rapporti del cambio, con una trasmissione che risponde con buona prontezza agli input sulle palette.

Prova su sterrato della Kia Seltos full hybrid

I consumi nel mondo reale

Sul fronte consumi, il mio giro di prova sulle colline del Barolo restituisce un valore medio attorno ai 6,5 l/100 km, un dato da prendere con le molle vista la conformazione del percorso ricco di saliscendi e il fatto che non ho adottato una guida particolarmente attenta ai consumi.

Mi riservo di verificare questo valore con una prova completa sul nostro circuito standard del MotorRing, che chiarirà i consumi nell’uso reale, anche se il dato dichiarato dalla Casa nel ciclo di omologazione si attesta sui 5,5 l/100 km e lascia ben sperare.

Motore 1,6 litri, 4 cilindri, benzina Potenza 178 CV Coppia 261 Nm Velocità massima 155 km/h 0-100 km/h 9,7 secondi Trazione integrale elettrica Cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti Dimensioni 4,43 x 1,83 x 1,62 m Bagagliaio da 536 a 1.511 litri Peso a vuoto con conducente 1.600 – 1.740 kg Prezzo da 40.000 euro

I prezzi per la nuova Kia Seltos full hybrid partono da 35.000 euro per la versione a trazione anteriore e da 40.000 euro per quella a trazione integrale, ma non manca un’offerta di lancio - valida almeno fino alla fine del 2026 - con vantaggi fino a 5.550 euro in base alle condizioni d’acquisto (come rottamazione, permuta o finanziamento). Il prezzo d’attacco della gamma ibrida scende così a 29.950 euro.

Una gamma che comprende anche la Seltos a benzina 1.6 TGDi da 31.500 euro (in promo a 25.950 euro), la bi-fuel benzina e GPL da 33.500 euro (in offerta a 27.950 euro) e la versione Tri-Fuel attesa per l’inizio del 2027: una full hybrid a GPL con impianto montato all’origine e garantito direttamente dalla Casa, che secondo Kia permetterà un risparmio molto consistente alla pompa (leggi la mia prova con la Kia Niro Tri-Fuel per averne un'idea).

Per l’intera gamma, Kia ha attivato la campagna di finanziamento Scelta Kia con rate da 299 euro al mese per 47 mesi e anticipo variabile in base alla motorizzazione.

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