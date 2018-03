Autore:

Emanuele Colombo

NUOVO SUV HYUNDAI Al Motor Show di New York 2018 debutta la Hyundai Tucson 2018, versione rinnovata del SUV di medie dimensioni coreano: rivale di Toyota Rav4, Mazda CX-5 e Volkswagen Tiguan, per capirci. Il nuovo look si distingue per i fari a LED, paraurti e piastra paramotore ridisegnati e nuove luci di coda. Le tecnologie si arricchiscono di Hyundai Surround View Monitor, che utilizza telecamere a 360 gradi per agevolare le manovre in spazi ristretti, frenata automatica di emergenza, mantenimento di corsia e monitoraggio dell'attenzione del guidatore.

NUOVI MOTORI Cinque i motori previsti per il nuovo SUV Hyundai, tre Diesel e due a benzina. Una nuova unità a gasolio di 1,6 litri, declinato nelle versioni da 115 e 133 CV, rimpiazza l'attuale propulsore da 1,7 litri. Il millesei più potente sarà disponibile anche in abbinamento con il cambio a doppia frizione e 7 marce, in alternativa alla tramsissione manuale a 6 marce.

TRAZIONE ANTERIORE E 4X4 Al vertice della gamma diesel c'è il 2.0 CRDi da 183 CV, abbinato di serie alla trazione integrale e offerto in combinazione con la trasmissione manuale a 6 rapporti o con quella automatica a 8 marce. Le varianti benzina prevedono un 1.6 GDI da 113 CV, per le sole Tucson a trazione anteriore con trasmissione manuale, e un T-GDI da 174 CV: disponibile anche sulle 4x4 e, in opzione, con il cambio a doppia frizione a 7 velocità.

DOTAZIONI All'interno c'è uno schermo da sette pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Un display da otto pollici con mappe 3D e un abbonamento di sette anni ai servizi LIVE, con informazioni sul traffico in tempo reale, è offerto in opzione. Ai passeggeri posteriori è stata messa a disposizione una porta USB aggiuntiva e l'equipaggiamento comprende un sistema audio Krell e la ricarica del telefono wireless secondo lo standard QI.

PREZZI E DATA DI LANCIO La nuova Hyundai Tucson 2018 arriverà nelle concessionarie entro l'estate, a prezzi ancora non comunicati, ma è presumibile che il listino non si discosterà molto da quello attuale, con prezzi d'attacco per le versioni a benzina attorno ai 22.000 euro e 24.000 euro per le diesel. I modelli top potrebbero collocarsi nella fascia dei 37.000 euro.