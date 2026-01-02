Questo cavalcavia è bestiale! Non è fatto per gli esseri umani

Se pensavi che gli incroci sopraelevati servissero solo per evitare ingorghi tra auto, o per agevolare l'attraversamento dei pedoni, il Colorado ti invita a pensare fuori dagli schemi asfaltati.

Proprio mentre molti parlano di “strade più verdi”, lo Stato delle Montagne Rocciose ha deciso di fare un passo (anzi, un ponte) oltre: ha appena completato il Greenland Wildlife Overpass, un ponte sospeso non per auto veloci, ma per fauna selvatica in cerca di avventure... in sicurezza.

Situato lungo la trafficatissima Interstate 25, tra Larkspur e Monument, questo superpassaggio lungo 209 piedi e largo 200 (quasi 64 × 61 metri) attraversa sei corsie di autostrada.

Il Greenland Wildlife Overpass, Colorado (credits: www.colorado.gov)

Ma non è un normale cavalcavia in cemento: la superficie è ricoperta di terra, vegetazione e quel tocco “green” che farebbe invidia a qualsiasi giardino urbano.

Tutto affinché cervi, alci, pronghorn e persino orsi e puma lo possano attraversare senza sentirsi intrappolati in un episodio di“National Geographic on the freeway”.

Perché farlo? Semplice (ma geniale): quella porzione di strada era un vero e proprio campo minato per veicoli e animali. Durante le stagioni migratorie, era frequente una collisione con la fauna ogni giorno, e non stiamo parlando di pettirosso sfiorato… ma di alci gigantesche e altri grandi mammiferi.

Da quelle parti, le collisioni con animali selvatici sono all'ordine del giorno (foto: Wikimedia Commons)

Secondo gli ingegneri della Colorado Department of Transportation (CDOT), l’obiettivo è niente meno che ridurre gli incidenti tra animali e auto fino al 90%. Una cifra che, se si avverasse, sarebbe da standing ovation lungo tutta la Rocky Mountain Region.

Con un costo totale di circa 15 milioni di dollari, la struttura è stata completata in meno di un anno, entro il budget e senza ritardi da cantiere infinito. Pressioni dalla... fauna locale?

Non è un progetto isolato: questa opera è parte di un sistema più ampio di passaggi per animali e recinzioni pensato per rendere più sicure le strade tra Castle Rock e Monument lungo un tratto di 18 miglia di I-25.

Un sovrappasso ''animal friendly'' (credits: www.colorado.gov)

Insomma, mentre la maggior parte delle infrastrutture sembra fatta ''contro'' la natura, qui il Colorado ha fatto un patto con gli abitanti originali della zona: voi passate di qua, noi vi teniamo (e ci teniamo) più sicuri.

Resta da capire se gli animali useranno davvero il ponte. O se preferiranno aspettare un Uber a quattro zampe.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2026