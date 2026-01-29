Dedicato a tutti quelli che in moto ci vanno solo nella bella stagione

Gomme chiodate, manopole riscaldate, paramani termici e ancora: tutta da sci, passamontagna, protezioni varie. È così bardato che tale youtuber di nome Jeffster si reca al lavoro la mattina in Finlandia con una temperatura di -20°C. In moto, beninteso, per poter accorciare il percorso tagliando su un tratto di mare chiacciato. Guarda il video qui sotto!
''È più sicuro che andare per strada'', dice Jeff in risposta a uno dei commenti: ''se cado sul ghiaccio mi ammacco un po', ma almeno non ci sono auto che possano venirmi addosso''. Tutto funziona finché il ghiaccio è abbastanza spesso da sostenere il peso della moto, chiaramente, ma qui non c'è pericolo: persino alcune auto si avventurano sulle acque del mare solidificate a queste temperature. Dicono.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CRF 300 L 2025
|27 / 19
|5.790 €
|CRF 300 Rally 2025
|27 / 19
|6.990 €
