MotoGP, Carlos Ezpeleta nominato Deputy CEO: nuova leadership al fianco di Carmelo

Carlos Ezpeleta è stato nominato Deputy CEO del MotoGP Group, assumendo un ruolo ancora più importante nella struttura che governa il Motomondiale al fianco del CEO Carmelo Ezpeleta. La promozione riconosce il lavoro svolto da Carlos nell'ultimo decennio, durante il quale ha assunto responsabilità sempre maggiori sia sul fronte sportivo sia su quello commerciale, contribuendo all'espansione internazionale della MotoGP, allo sviluppo delle partnership e alla crescita della fanbase, oltre che all'evoluzione della sicurezza e dello spettacolo in pista. Carmelo Ezpeleta resterà dunque al vertice come CEO, mentre il nuovo assetto prepara il campionato alla prossima fase di sviluppo sotto la proprietà di Liberty Media. “Carlos ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della MotoGP per molti anni. La sua esperienza abbraccia ogni area della nostra attività e la sua leadership, la sua visione e la sua passione per questo sport lo rendono la persona giusta per aiutarci a guidare la MotoGP nel suo prossimo capitolo”, ha commentato Carmelo Ezpeleta.

La nuova era con Liberty Media

La nomina rappresenta infatti uno dei primi tasselli del rafforzamento della struttura dirigenziale della MotoGP nella nuova era Liberty Media, con ulteriori ingressi che saranno annunciati prossimamente. Derek Chang, CEO del gruppo statunitense, ha sottolineato le prospettive di crescita del campionato: “La MotoGP ha costruito solide fondamenta globali e vediamo un'enorme opportunità per portare questo sport a un livello superiore. Carlos possiede l'esperienza, la visione e la profonda conoscenza della MotoGP necessarie per contribuire a guidare questa trasformazione”. Lo stesso Carlos Ezpeleta ha indicato tra gli obiettivi l'allargamento del pubblico e la creazione di nuove opportunità: “È un grande onore assumere questo ruolo in un momento così entusiasmante per la MotoGP. Con tifosi e partner incredibili in tutto il mondo, non vedo l'ora di lavorare con Liberty Media e con l'intera comunità della MotoGP per raggiungere nuovi pubblici, creare nuove opportunità e liberare tutto il potenziale di questo sport”.

VEDI ANCHE

Tags