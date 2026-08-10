Gonzalez, che errore! Festeggia la vittoria in anticipo e chiude quattordicesimo

Una festa iniziata troppo presto e una vittoria sfumata nel giro di pochi secondi. È quanto accaduto a Manuel Gonzalez nel finale della gara di Moto2 a Silverstone, dove il pilota spagnolo ha commesso un errore tanto curioso quanto costoso: convinto di aver tagliato il traguardo, ha iniziato a festeggiare con un giro ancora da completare.

Gonzalez aveva appena superato Daniel Holgado alla curva Vale, con un sorpasso deciso all'inizio dell'ultimo giro che credeva essere quello conclusivo. Uscito dalla curva Club, il pilota del team IntactGP si è voltato indietro e si è alzato sulla sella per celebrare quella che pensava fosse la vittoria. Peccato che mancasse ancora un giro.

Gonzalez si accorge dell'errore, ma ormai è troppo tardi

Resosi conto dell'errore, Gonzalez è immediatamente tornato in posizione di guida. Nel frattempo, però, Holgado era rimasto a stretto contatto e, nel tentativo di proseguire la battaglia, ha toccato lo scarico della moto dello spagnolo. Il contatto ha piegato lo scarico, che è andato a interferire con la ruota posteriore. Gonzalez ha provato a continuare, ma la sua moto non era più nelle condizioni per lottare per la vittoria e il pilota è precipitato fino al 14° posto finale.

Lo stesso Gonzalez ha raccontato così l'incredibile episodio: “Negli ultimi giri mi sentivo davvero a mio agio nella battaglia e cercavo di vincere. Qualche giro prima avevo cercato di vedere il contatore dei giri sul traguardo, ma non riuscivo a leggerlo. Così ho pensato che fosse l'ultimo giro e ho superato Dani nell'ultimo settore, frenando molto forte in diversi punti”. Ecco il video di quanto accaduto:

This is what happened to @18manugonzalez after he CELEBRATED A LAP EARLY 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/qOJaloPm3e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Il pilota spagnolo non era però completamente sicuro di aver raggiunto la fine della gara: “Non ero sicuro al 100% che fosse l'ultimo giro, quindi ho attraversato il traguardo a tutta velocità, anche se avevo già iniziato a festeggiare. La sfortuna è stata che Dani ha toccato la corona e lo scarico, ed è per questo che non ho più potuto lottare nell'ultimo giro”.

L'errore ha trasformato in pochi istanti una possibile vittoria in un 14° posto. Gonzalez, però, ha preferito concentrarsi sulla competitività mostrata dalla sua moto durante il weekend di Silverstone: “Dobbiamo guardare il lato positivo: anche se oggi abbiamo faticato un po', eravamo uno dei pacchetti più competitivi in pista e avevamo la possibilità di vincere. Per questo non sono deluso, anzi sono molto contento della nostra prestazione complessiva”. Resta comunque il dispiacere per aver vanificato il lavoro della squadra con una distrazione tanto insolita quanto decisiva: “Mi dispiace per il team, perché ho commesso un errore sul traguardo”.

Gonzalez in buona compagnia: i precedenti illustri

A beneficiare dell'incredibile finale è stato Filip Salac, che ha preso il comando approfittando del problema di Gonzalez e della successiva caduta di Holgado. Il pilota ceco dell'American Racing Team ha poi resistito alla pressione di Ivan Ortola, conquistando una vittoria al termine di un finale particolarmente combattuto. Alex Escrig ha completato il podio.

Per Gonzalez, invece, Silverstone resterà soprattutto la gara del festeggiamento con un giro d'anticipo. Un errore difficile da dimenticare, anche se lo spagnolo è in buona compagnia in quello che sembra essere un vizio dei centauri iberici: tra i casi più celebri, ricordiamo Aleix Espargaró che a Barcellona nel 2022 festeggia il secondo posto in anticipo e chiude quinto, oppure Alex Rins che ai tempi della Moto3 (anno 2014) celebra troppo presto la vittoria di Brno, chiudendo poi nono.

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