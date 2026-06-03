Mercato, Tech3 prepara la rivoluzione: Vinales in bilico e un talento Moto2 nel mirino

Archiviato il rinnovo dell'accordo con KTM per l'inizio della nuova era MotoGP da 850 cc, in casa Tech3 è già tempo di pensare al mercato piloti. Il team guidato da Gunther Steiner deve infatti definire la propria line-up per il 2027 e le valutazioni sono ancora in corso.

Se gran parte delle selle ufficiali sembrano ormai assegnate, la squadra satellite della Casa austriaca rappresenta uno dei principali nodi ancora da sciogliere. Tra i nomi sotto osservazione ci sono quelli degli attuali piloti Enea Bastianini e Maverick Vinales, entrambi considerati ancora sul mercato. Il team ufficiale ha invece scelto di addifarsi a una nuova coppia, formata da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Vinales resta tra le opzioni per il 2027

Al momento nessuna decisione è stata presa e Steiner ha confermato che Vinales continua a essere uno dei candidati per un posto nel team. Il manager altoatesino ha dichiarato: “Non è stato deciso nulla. Maverick è sicuramente uno dei candidati. È con il team da molto tempo. È una gran brava persona ed è un buon pilota”.

Steiner ha poi sottolineato come l'infortunio subito dal pilota spagnolo abbia complicato la sua stagione: “È stato sfortunato lo scorso anno quando si è fatto male. Deve tornare a essere fisicamente al cento per cento”. Il riferimento è al problema alla spalla che ha costretto Vinales a fermarsi nel finale del 2025 e poi ancora quest'anno per la rimozione di una vite. Lo spagnolo è tornato in pista nel GP Catalogna conquistando i suoi primi punti stagionali, mentre nel successivo GP Italia al Mugello è rimasto fuori dalla zona punti.

MotoGP 2026: Maverick Vinales (KTM)

Tra le opzioni sul tavolo potrebbe esserci anche Brad Binder, che conosce perfettamente la KTM RC16 grazie alla lunga esperienza maturata nel team ufficiale.

Steiner guarda anche alla Moto2

La pista più interessante potrebbe però portare alla Moto2. Steiner ha infatti spiegato di essere favorevole all'idea di affiancare un pilota esperto a un giovane talento emergente. “Sono molto aperto all'idea di dare un'opportunità a un pilota della Moto2. Per noi potrebbe essere una grande occasione”, ha dichiarato. Il dirigente Tech3 ritiene che una squadra satellite debba sfruttare opportunità diverse rispetto ai top team: “Non possiamo prendere Marc Marquez o Marco Bezzecchi. Questa è la realtà. Abbiamo bisogno di esperienza, ma possiamo combinarla con una scommessa su qualcuno che potrebbe diventare la prossima stella”.

Tra i piloti della classe intermedia più accreditati per il salto in MotoGP nel 2027 ci sono David Alonso, Dani Holgado e Izan Guevara. Restano però sul mercato anche altri profili molto interessanti come il leader del campionato Manuel Gonzalez e l'australiano già vincitore di quattro gare Senna Agius.

Nessuna preferenza sulla nazionalità

Steiner ha inoltre escluso qualsiasi ragionamento legato alla provenienza dei piloti. “Se potessi avere Marc Marquez, non mi importerebbe da dove arriva. Non è il passaporto che ti fa ottenere una sella, ma il talento”, ha spiegato.

MotoGP 2026: Enea Bastianini (KTM)

Quanto alle tempistiche, il manager non sembra avere fretta. Con molte squadre che hanno già completato i propri organici, Tech3 può permettersi di attendere prima di scegliere. “Sono molto tranquillo perché la maggior parte dei team ha già firmato i propri piloti. I nostri candidati, a essere onesti, non hanno molte altre destinazioni disponibili. Per questo voglio essere sicuro di prendere la decisione migliore possibile”.

Una dichiarazione che conferma come il mercato MotoGP 2027 sia ancora aperto e che Tech3 potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime settimane, soprattutto se deciderà davvero di puntare su uno dei talenti emergenti della Moto2.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2026