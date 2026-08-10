Bagnaia, weekend da dimenticare a Silverstone: “Una caduta delle più insolite”

Francesco Bagnaia ha chiuso con una caduta un GP Gran Bretagna da dimenticare. Il pilota del Ducati Lenovo Team, partito dalla 16ª posizione, aveva recuperato terreno nelle prime fasi della gara e stava provando a risalire la classifica quando è finito a terra al nono giro.

Un errore difficile da spiegare anche per lo stesso Bagnaia, che non si aspettava di perdere l’anteriore in quel punto della pista. La caduta è arrivata dopo un fine settimana nel quale il pilota italiano aveva faticato costantemente a trovare il giusto feeling con la sua Ducati.

Bagnaia: “Una caduta molto strana”

Bagnaia ha spiegato a fine gara di essere riuscito a migliorare progressivamente il proprio ritmo, cercando soprattutto di gestire la gomma posteriore: “Purtroppo, qui a Silverstone, ho faticato durante tutto il fine settimana. Sapevo che, in gara, non avrei potuto giocarmela con i primi, quindi ho cercato di restare calmo all'inizio, puntando a migliorare giro dopo giro. Ci stavo riuscendo, in quanto ho iniziato a girare nel minuto e 59, senza distruggere la gomma posteriore, fino alla caduta”, ha dichiarato.

L'episodio è però arrivato in modo completamente inatteso: “Non mi aspettavo di perdere l'anteriore in uscita di curva. È stata una caduta anomala, probabilmente una delle più insolite che mi siano mai capitate. Analizzeremo i dati per capire che cosa sia successo”. Il pilota Ducati ha ammesso di avere avuto difficoltà a comprendere l'accaduto anche dopo aver analizzato le prime informazioni a disposizione. “È molto strano, non ho mai perso l'anteriore in uscita da una curva. Guardando i dati è molto difficile vedere qualcosa. L'unica cosa è che ho perso completamente l'anteriore in una questione di millisecondi. È molto strano, ma è quello che è successo”.

Il problema del grip che Ducati non riesce a risolvere

La caduta è stata soltanto l'ultimo episodio di un fine settimana particolarmente difficile. Bagnaia aveva chiuso le qualifiche in 16ª posizione e anche nella Sprint aveva sofferto soprattutto per il degrado della gomma. Secondo il pilota italiano, però, il problema è più profondo e riguarda il grip della Ducati: “Ho cambiato tutto: assetto, parte elettronica. Ma il problema non è quello. Dalla prima gara della stagione non ho grip, completamente zero. E non sappiamo cosa fare, perché ci sono altri piloti Ducati che ne hanno molto. È quindi molto difficile da capire”.

MotoGP 2026, GP Gran Bretagna: Pecco Bagnaia (Ducati)

La situazione è diventata ancora più frustrante proprio perché, secondo Bagnaia, il margine per limitare i danni in gara c'era: “È difficile anche da accettare, perché era già uno dei weekend più difficili della stagione. C'era una piccola possibilità di finire nella top 10, ma ho faticato molto”. Il risultato di Silverstone lascia dunque alla Ducati un problema da risolvere in vista dei prossimi appuntamenti. Bagnaia vuole evitare che le difficoltà vissute in Gran Bretagna si ripetano: “Dobbiamo risollevarci da questa situazione, perché non voglio vivere un altro weekend come questo”.

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