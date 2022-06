Quartararo infuriato per la penalizzazione a Silverstone

DOMENICA NERA Una domenica da dimenticare per Fabio Quartararo quella del Gran Premio d'Olanda, l'ultima prima della lunga pausa estiva prima di rivedere impegnati i centauri della MotoGP in Gran Bretagna i primi d'agosto. E proprio a Silverstone, quando la stagione riprenderà, il pilota francese dovrà scontare un long-lap penalty in gara, che gli costerà almeno 2-3 secondi, perché punito dai commissari di Assen per l'incidente con Aleix Espargaro. Il campione del mondo, infatti, nelle prime fasi di gara è scivolato portando nella ghiaia anche lo spagnolo e rovinando la giornata di entrambi. Lo spagnolo ha comunque compiuto una bella rimonta fino alla quarta posizione finale, mentre il francese è tornato in pista cadendo una seconda e definitiva volta. I due si sono visti più tardi nel paddock e subito chiariti senza alcuno strascico, ma qualche ora dopo la bandiera a scacchi è arrivata la doccia fredda per il campione del mondo: long lap penalty.

RISPOSTA PICCATA Fabio Quartararo ha risposto oggi sui social in maniera molto piccata agli steward che hanno preso questa decisione, e su instagram ha scritto in una storia: ''Bene... un long lap penalty per la prossima gara. Ora non si può provare un sorpasso perché altrimenti loro pensano che sei troppo ambizioso. Sin dall'inizio dell'anno alcuni piloti hanno causato ''incidenti di gara'' ma apparentemente il mio è stato troppo pericoloso. Congratulazioni agli steward per l'ottimo lavoro che state facendo (accompagnato da una facceta con la bocca chiusa da una zip, come a dire: non fatemi parlare...). La prossima volta non proverò alcun sorpasso pensando a non prendere una penalità. Buone vacanze a tutti e ci vediamo a Silverstone''. Un riferimento chiaro che si può leggere tra queste righe è all'incidente causato al via da Takaaki Nakagami a Barcellona, che ha rovinato la gara di Bagnaia e Rins ed è stato valutato come ''incidente di gara''. A mettere il suo ''mi piace'', e dunque a sposare la tesi di Quartararo, è arrivato anche Marc Marquez.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2022