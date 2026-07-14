Nuova Vespa Gigi Edition: look esclusivo e prezzo da 12.000 euro

Nasce la nuova la Vespa Gigi Edition, un serie speciale della Vespa realizzata in collaborazione con Gigi, brand internazionale di ristorazione e hospitality. Serie speciale che si ispira all'estate e allo spirito libero della Riviera Italiana.

Vespa Gigi Edition

Com'è fatta la nuova serie speciale della Vespa

Vespa Gigi Edition si riconosce per una speciale livrea che rende omaggio alle origini di Gigi e si caratterizza per la scelta di un vibrante colore ''giallo sole''. Altri elementi pensati esclusivamente per questo modello, la sella imbottita color cognac, impreziosita da impunture avorio. Abbiamo poi la cravatta sullo scudo anteriore che si ispira agli ombrelloni a righe della maison, affiancata da un portapacchi con cinghie in pelle pensato per contenere il telo da mare.

Andando avanti, il logo Gigi è impresso sul frontale. Sul retro, il portapacchi cromato si completa con un cestino in vimini. I cerchi bianco avorio, abbinati a pneumatici con fianco bianco, reinterpretano in chiave moderna l'estetica delle storiche Vespa che un tempo attraversavano le strade di Saint-Tropez.

Vespa Gigi Edition

Prezzo

Creata in esclusiva per Gigi, Vespa Primavera 125 “Vespa x Gigi” sarà disponibile su richiesta in edizione limitata e sarà esposta per tutta la stagione all'ombra dei pini di Gigi Saint-Tropez. Appassionati e collezionisti la possono ordinare tramite Vespa a partire da 12.000 euro.

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