Vespa Edizione Ottantesimo, un pezzo da collezione per gli 80 anni di un'icona

In occasione dell'evento ''80 Years of an icon'' di Roma in cui si festeggiano gli 80 della Vespa, ha fatto il suo debutto ''Vespa Edizione Ottantesimo'' che è ordinabile sul sito Vespa.com (cliccate qui). Si tratta di un'edizione speciale che rende omaggio alla storia di questa icona italiana che sarà realizzata in 1.946 unità, tutte basate sulla Vespa GTS 310.

Vespa Edizione Ottantesimo

Una livrea speciale che richiama la storia della Vespa

Questo esemplare da collezione si riconosce per una livrea particolare che si ispira all’acciaio grezzo della scocca. La tonalità di verde che è stata scelta per sella e cerchi, richiama le prime produzioni monocolore di Vespa. Look monoposto, questo esemplare è comunque omologato per due posti, la sella è coperta da una cover rigida in tinta carrozzeria, rimovibile, che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione.

Invece, i cerchi ruota si caratterizzano per un design che riprende la struttura chiusa in lamiera stampata di quelli che equipaggiavano la Vespa 98 del 1946, e sono arricchiti dal canale con finitura diamantata.

Vespa Edizione Ottantesimo

Sulle fiancate e sempre in verde, è presente una speciale grafica con trama tridimensionale raffigurante il numero 80. Trattandosi di un modello speciale in serie limitata, non può mancare una targhetta celebrativa numerata, posizionata nel vano sottosella.

Ch acquisterà l'esclusiva Vespa Edizione Ottantesimo riceverà anche uno speciale casco dedicato che si abbina perfettamente al veicolo che si caratterizza per una calotta che riprende il grigio materico della carrozzeria, con finitura opaca, ed è abbinata a dettagli verdi. Sul retro spicca il numero 80.

La base è quella della Vespa GTS 310

Specifiche tecniche alla mano, il motore è un monocilindrico di 310 cc da 25 CV. La dotazione tecnica dello scooter include la fanaleria full LED e la strumentazione con display TFT a colori da 5 pollici, che consente di sfruttare al meglio le funzionalità del sistema di connettività VESPA MIA. Troviamo pure il sistema keyless, che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave, e le luci di cortesia nel retroscudo e nel vano sottosella, il sistema ASR e il sistema antibloccaggio in frenata ABS.

Vespa Edizione Ottantesimo

Tra i molteplici accessori, un bauletto da 36 litri in tinta con la carrozzeria, databile di schienalino imbottito nello stesso colore e materiale della sella.

Prezzo

Il prezzo? Per questo esclusivo modello in serie limitata, il costo è di 12.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026