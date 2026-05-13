80 anni di Vespa: la serie speciale Vespa 80th arriva nelle concessionarie

La Vespa è diventata un vero simbolo della creatività italiana nel corso dei decenni. Il brevetto dello scooter fu depositato il 23 aprile del 1946 e in occasione degli 80 anni della Vespa è stata creata la speciale serie celebrativa Vespa 80th che adesso è arrivata nelle concessionarie.

Vespa 80th

Un allestimento esclusivo per la Vespa

Vespa Primavera 80th e Vespa Gts 80th si riconoscono per la scelta della colorazione verde pastello, una tonalità che prende spunto dal codice colore, recuperato dagli archivi storici, delle primissime produzioni monocolore di Vespa. Una tinta che strizza l'occhio al passato e che riconduce a uno dei primi colori della Vespa.

Questa stessa colorazione è stata poi utilizzata per altri dettagli tra cui i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi e il leveraggio della sospensione anteriore. La carrozzeria presenta una finitura lucida, mentre i dettagli una finitura satinata. Anche la sella tono su tono, le manopole e gli inserti in gomma richiamano il verde della carrozzeria, ma con sfumature più profonde che creano un gioco di contrasti elegante e discreto.

Pure per i cerchi è stata scelta la colorazione verde pastello e si caratterizzano per un design che reinterpreta la struttura chiusa in lamiera stampata delle ruote dell’epoca. Sui cerchi troviamo la scritta “Est. 1946” e un canale con finitura diamantata. Ulteriore richiamo alle Vespa del passato, la griglia di raffreddamento sulla fiancata sinistra.

Vespa 80th

Infine, sullo scudo, insieme al logo Vespa, c'è la targhetta celebrativa “80th”, mentre sul retroscudo è presente il badge raffigurante il logo “80 years of Vespa Est. 1946”.

Prezzo

Vespa Primavera 80th 125 è disponibile al prezzo di 5.750 euro, mentre Vespa Gts 80th 310 è proposta a 7.950 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026