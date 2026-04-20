Buon compleanno Vespa: 80 anni di storia per questo simbolo della mobilità italiana

Vespa è molto più che uno scooter, una vera e propria icona che ha saputo conquistare intere generazioni. Nel 2026, la Vespa compie 80 anni, e per festeggiare questa ricorrenza arriva la serie speciale Vespa 80th, disponibile sulle versioni Primavera e GTS.

Tutto partì con un brevetto

La storia di questa icona iniziò il 23 aprile 1946 con il deposito del brevetto Piaggio. Il resto è una storia fatta di grandi successi attraversato epoche, mercati e generazioni, per un modello che nel tempo è diventato un vero e proprio simbolo di stile. A progettare la prima Vespa fu Corradino D'Ascanio per volontà di Enrico Piaggio. Il frutto di questo lavoro era un mezzo per l'epoca particolarmente innovativo, dotato di soluzioni tecniche come la scocca portante, il cambio al manubrio e una carrozzeria capace di proteggere il conducente. In breve tempo, la Vespa riuscì a ridefinire il concetto di mobilità individuale.

Il successo fu praticamente immediato, tanto che in breve tempo lo scooter si diffuse al di fuori dei confini italiani. Nel corso dei decenni, Vespa è stata prodotta in numerosi Paesi e commercializzata in oltre cento mercati, raggiungendo oggi quasi 20 milioni di unità complessive. Numeri impressionanti che fanno ben capire il successo globale di questa icona. Del resto, numeri di vendita a parte, la Vespa, diventando molto presto un'icona di stile, la troviamo presente al cinema e nella musiva, comparse che non hanno fatto altro che rafforzare la sua immagine.

Vespa Primavera 80th, vista laterale

L'evoluzione della gamma

Nel tempo, lo scooter si è evoluto, preservando intatto il suo DNA originale. Dai modelli del passato come la Vespa 98 e la 125, oggi arriviamo alle interpretazioni più moderne come Primavera, Sprint e GTS. Oggi, questo scooter è prodotto in più stabilimenti tra Europa e Asia. Per celebrare gli 80 anni di questa icona, si terranno diversi appuntamenti che culmineranno a Roma, dal 25 al 28 giugno, con un grande evento internazionale che riunirà appassionati da tutto il mondo.

Vespa GTS 80th, vista 3/4 posteriore

Serie speciale

E sempre per celebrare questa importante ricorrenza, verso la fine dello scorso anno era stata svelata la serie speciale Vespa 80th, un omaggio alle origini, ma con tutta la tecnologia e la cura del dettaglio della gamma più moderna di Pontedera. Modello che si caratterizza, tra le alte cose, per la colorazione Verde Pastello dal sapore vintage, la stessa delle prime Vespa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026