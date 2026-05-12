Il kit Newtron trasforma la Vespa in uno scooter elettrico: ecco versioni e prezzi

L'idea è semplice ed è quella di convertire al posto di costruire. Nasce così il progetto Newtron Vespa che punta a trasformare lo scooter in un modello elettrico. Insomma, si entra con la propria Vespa endotermica e si esce nel silenzio grazie all'integrazione di un motore elettrico. Il tutto mantenendo inalterato l'iconico design della Vespa che tutti conosciamo e apprezziamo. L'obiettivo è anche quello di dare una nuova vita a modelli ancora tecnicamente validi, evitando la rottamazione. Insomma, un progetto che fa dell'economica circolare il suo baricentro.

Da Vespa endotermica a elettrica

La conversione elettrica con kit retrofit Newtron è omologata. L’intervento viene quindi eseguito seguendo le procedure previste dalla normativa, permettendo alla Vespa convertita di circolare regolarmente in versione elettrica. Newtron può convertire diversi modelli della Vespa appartenenti alle gamme GT, GTS, GTV, LXV e versioni speciali. Ad esempio, pensiamo ai modelli Granturismo 125L, Vespa GTS 250 i.e., Vespa GTV e LXV, Vespa GT 60°, Vespa GTS 300, Vespa Sei Giorni, Vespa GTS e Vespa GTS 310. La verifica della compatibilità sarà comunque effettuate presso le officine autorizzate.

Newtron Vespa

Il kit di conversione comprende il motore elettrico, il sistema di controllo con ECU e inverter, il pacco batterie, i cablaggi e tutto quanto necessario per l'installazione. Newtron permette comunque di scegliere diverse tipologie di intervento: solo elettrificazione, oppure elettrificazione più interventi sulla parte meccanica della Vespa, come sospensioni, freni e componenti soggetti a usura. Insomma, oltre alla conversione sarà possibile effettuare una profonda revisione alla propria Vespa.

Le configurazioni disponibili

I kit di conversione non è unico. Infatti, sarà possibile scegliere tra diverse configurazioni che offrono un diverso livello di potenza e autonomia. Ecco cosa propone l'azienda.

Motore da 11 kW, batteria da 3 kWh, autonomia di 80 km e velocità massima di 90 km/h

Motore da 11 kW, batteria da 4,5 kWh, autonomia di 120 km e velocità massima di 90 km/h

Motore da 14 kW, batteria da 4,5 kWh, autonomia di 120 km e velocità massima di 110 km/h

La ricarica da una normale presa di corrente richiede mediamente 4 ore.

Prezzi

Quanto costa convertire la propria Vespa endotermica in un modello elettrico? Si parte da 3.590 euro o da 4.570 euro se si vuole anche una revisione accurata della meccanica. E se non si dispone di una Vespa da convertire nessun problema. L'azienda offre modelli già pronti basati su Granturismo · GTS 250 i.e. · GTS 300, con prezzi a partire da 7.590 euro. Gli scooter si possono personalizzare con il colore che si desidera e non mancano nemmeno accessori dedicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026