Questa Vespa 2T ha 100 CV: un incredibile progetto che arriva dall'Alto Adige

Una Vespa 2T da 100 CV? Esiste e arriva dall'Alto Adige ed è il frutto di un progetto molto particolare targato Egig Performance. L'azienda è specializzata in cilindri, marmitte, kit di montaggio e motori completi smallframe per Vespa. Il suo fondatore si chiama Erich Oberpertinger e curiosamente la sua storia professionale non è sempre stata incentrata nei motori. Infatti, Oberpertinger nasce come cuoco. Successivamente, ha trasformato il suo hobby, cioè la personalizzazione delle Vespa, in una professione. Nasce così nel 2017 Egig Performance che offre tutto quanto serve per elaborare una Vespa, compresi motori da 100 a 300 cc. Accanto alla normale attività della sua azienda, il fondatore si occupa anche di alcuni progetti speciali che possiamo trovare all'interno della sua pagina Instagram.

Tra questi c'è Egig-Performance Project 407 che punta a spingere al limite il concetto di tuning di una Vespa.

Oltre ogni limite

Il lavoro di sviluppo è durato ben 4 anni e migliaia di ore di lavoro ma alla fine è nata una Vespa 2T in grado di erogare poco più di 100 CV. Un risultato davvero incredibile reso possibile dal particolare motore con cui è stato equipaggiato lo scooter. Il cuore pulsante è dunque un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 407 cc: alesaggio di 90 mm, corsa di 64 mm, albero motore con un alto contenuto di tungsteno e biella forgiata. Sebbene il carter motore, appositamente progettato, sia leggermente più largo di quello del motore originale da 50 cc, il componenti interni del motore mantengono le stesse dimensioni. La frizione è stata rinforzata passando da 3 a 6 dischi. Il cambio è sempre un 4 rapporti.

Ci sono poi due carburatori a valvola piatta da 42 mm derivati ​​dai motori a due tempi della MotoGP, giusto per far capire ulteriormente il lavoro svolto per affinare questo motore. Davvero imponente l'impianto di scarico che nel corso del tempo è stato rivisto innumerevoli volte. Imponente perché sporge di ben un metro e mezzo dalla parte posteriore. Una soluzione più tradizionale e compatta avrebbe fatto perdere diversi cavalli. Il risultato di questo lavoro è una potenza di 100 CV. Anzi, durante varie dimostrazioni su banchi prova a rulli, sono stati raggiunti i 103-104 CV a circa 11.000 giri/min e fino a 75 Nm di coppia intorno ai 10.000 giri/min.

Grazie a questo motore, la Vespa, almeno in teoria, sarebbe in grado di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Valori teorici dato che motore a parte, la base di partenza e cioè una Vespa degli ani '70 non ha ricevuto aggiornamenti al telaio e ai freni per poter gestire questo enorme aumento di prestazioni.

Un motore in piccola serie

Il motore Egig Performance 407 sarà prodotto in una piccola serie di 5 unità destinate agli appassionati più estremi della Vespa. Non solo per le sue specifiche tecniche ma pure per il prezzo. Infatti, si potrà acquistare a 10.000 euro.

Fonte: motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026