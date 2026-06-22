Vespa compie 80 anni: a Roma la grande mostra che celebra un'icona italiana

Tutto pronto per l'appuntamento di Vespa Roma 2026 che si terrà dal 25 al 28 giugno, al Vespa Village al Foro Italico. In queste 4 giornate, si celebrerà una vera icona italiana che nel 2026 compie 80 anni. Uno dei momenti più importanti di queste celebrazioni sarà la mostra “80 Years of an Icon – The Exhibition”. Si tratta di un percorso espositivo che rilegge otto decenni di storia del mondo, di evoluzioni del costume e della società. Un percorso caratterizzato da immagini che raccontano non soltanto l'evoluzione di un veicolo divenuto icona globale, ma la sua capacità di attraversare da protagonista tutti periodi della storia recente.

80 Years of an Icon – The Exhibition

Una mostra dedicata agli 80 anni di una vera icona italiana

All'interno del percorso espositivo, scatto dopo scatto i visitatori saranno condotti in un viaggio attraverso i tanti ruoli interpretati da Vespa nel corso del tempo: mezzo di trasporto e strumento di libertà, compagna di viaggio e icona di stile, protagonista di avventure straordinarie e simbolo di un modo di vivere. Dalle strade delle città europee ai grandi raid intercontinentali, dai set cinematografici alle copertine delle riviste, Vespa può essere considerata come uno degli oggetti più riconoscibili e influenti della cultura contemporanea.

La mostra potrà contare su immagini provenienti da alcuni dei più importanti archivi italiani e internazionali, a partire dall'Archivio Storico Piaggio di Pontedera, dall'Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, dall'Archivio Storico ENI, dalla Fondazione Pirelli, dalla Fondazione Gala-Salvador Dalí, dal CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, dalla Fondazione Alinari per la Fotografia, dal Civico Archivio Fotografico di Milano, dal Museo Nazionale di Fotografia di Milano-Cinisello Balsamo; e poi ancora da Asterias Productions-Studio Kameni, da Magnin-A, da Magnum Photos, da Gamma-Rapho, da The Jean Pigozzi African Art Collection, da Polka Galerie e da Studio William Klein.

80 Years of an Icon – The Exhibition

Ma non basta perché a tutto questo si aggiunge una selezione d’autore realizzata grazie alla collaborazione con gallerie e collezioni private di tutto il mondo. Le immagini di grandi fotografi dialogano con gli scatti realizzati da Bretzel, dando vita a un racconto che attraversa continenti e generazioni. I fotografi protagonisti: Paola Agosti, Bruno Barbey, Peter Beard, Dominique Berretty, Carlo Carlevaro, Mario Cattaneo, Walter Deutz, Robert Emmett Bright, Tam Fagiuoli, Derk Hudson, Ionesco, Marc Gantier, Michel Kameni, Seydou Keïta, Keystone-France, William Klein, Adama Koyaté, Luigi Leoni, Fosco Maraini, Heini Mayr, Gabriele Milani, Johnny Moncada, David McMurry, Alice Moitie, Domingo Nardulli, Toni Nicolini, Claude Nori, Federico Patellani, Pierluigi fotonotizie, Publifoto Milano, Publifoto Roma, Reporters Associés, David Seymour, Malick Sibidé, Studio Villani, Jean-Louis Swiners, Italo Zannier, Paolo Zerbini.

Il percorso espositivo sarà poi ulteriormente arricchito da una selezione di modelli provenienti dal Museo Piaggio e da prestigiose collezioni private. Saranno esposte Vespa protagoniste di record sportivi e grandi viaggi, esemplari legati alla storia del cinema e del costume, modelli speciali e pezzi di straordinario valore storico, tra cui la Vespa 150 S di produzione spagnola firmata da Salvador Dalí.

80 Years of an Icon – The Exhibition

La mostra 80 Years of an Icon – The Exhibition non sarà limitata solamente all'evento Vespa Roma 2026. Infatti, successivamente approderà al Museo Piaggio di Pontedera, dove resterà aperta al pubblico dal 9 luglio al 7 novembre 2026.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026