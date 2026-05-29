Vespa Roma 2026: il grande evento per celebrare 80 anni di storia dell'icona italiana

Roma si prepara a diventare il baricentro dei festeggiamenti degli 80 anni della Vespa, una vera icona del Made in Italy. Dal 25 al 28 giugno si terrà infatti Vespa Roma 2026 - 80 Years of an Icon, quattro giorni di festa, di eventi aperti al pubblico, dedicati agli ottanta anni di questo scooter. Le strade de Roma saranno ''invase'' dalle Vespa dato che son attesi migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Vespa Roma

Il programma dei festeggiamenti

Il cuore della manifestazione sarà il Foro Italico, in particolare lo Stadio dei Marmi che, per l’occasione, sarà trasformato nel Vespa Village. In questa sede, Vespa accoglierà tutti gli appassionati che potranno assistere alla parata dei modelli storici oltre a vedere i modelli più recenti della gamma Vespa. Il Palco Centrale al Village accoglierà ospiti e momenti di spettacolo a ciclo continuo. L’animazione, la musica e il divertimento saranno garantiti da Radio Deejay.

Entrando nei dettagli del programma, il Vespa Village aprirà le porte alle ore 13 di giovedì 25 giugno. Seguiranno le presentazioni della Moneta Celebrativa emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Prenderà poi il via la Mostra Fotografica “80 Anni di Vespa” che, curata da Giacomo Bretzel, celebrerà l'evoluzione stilistica del marchio e il suo impatto culturale e sociale. L’animazione di Radio Deejay con musica dal vivo e Dj Molella, farà divertire tutti i partecipanti nelle ore serali.

Spostiamoci a venerdì 26 giugno quando saranno protagonisti i Vespa Club con il Campionato Europeo Vespa Rally e il campionato Mondiale di Gimkana. Sul palco di Radio Deejay si alterneranno live performance e il DJ set di Wad. Sabato 27 giugno ci sarà invece l'evento più atteso e cioè la grande parata delle Vespa di ogni epoca che sfileranno per le vie di Roma. La Caccia al Tesoro al Village e le premiazioni del Vespa World Club dei campionati Sport e Turismo, segneranno il pomeriggio e la serata di questa giornata di festeggiamenti.

Piaggio Vespa

Infine, nella giornata conclusiva e cioè domenica 28 giugno si svolgerà il Concorso di Eleganza, che sarà uno dei momenti più spettacolari di tutto il programma, con la sfilata dei modelli Vespa più rari e preziosi. Alle ore 15 ci sarà la cerimonia di chiusura del Vespa Village. L’animazione di Radio Deejay coprirà tutta la giornata fino alle premiazioni e poi alla chiusura della manifestazione. Davide Zanolini – Direttore Marketing e Comunicazione, Piaggio Group, su questa 4 giorni di festa ha commentato:

A Roma celebriamo 80 anni non di un marchio ma di uno stile di vita che ha avuto la rara abilità di ispirare generazioni ovunque nel mondo. Sarà una grande festa, con appassionati che arriveranno da tutti i continenti per condividere l’amore per la Vespa e per l’innato senso di libertà che solo lei è in grado di generare. Tutto con quell’inconfondibile stile e quella eleganza che, da sempre, Vespa porta in giro per le strade del mondo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026