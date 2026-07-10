Vespa omaggia l'Amerigo Vespucci con un esemplare unico svelato a New York

La Vespa non ha certo bisogno di grandi presentazioni ed è una vera icona italiana conosciuta in tutto il mondo. Uno speciale esemplare unico dello scooter è stato portato a New York per rendere omaggio all'Amerigo Vespucci, la ben nota scuola della Marina Italiana, destinata alla formazione degli Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.

Nave che è appunto ormeggiata a New York per i festeggiamenti di Sail4th250, la festa nazionale che celebra i 250 anni degli Stati Uniti d’America.

Vespa esemplare unico Amerigo Vespucci

Un esemplare unico per omaggiare la nave più prestigiosa della Marina Italiana

L'Amerigo Vespucci è stata varata nel 1931. 15 anni dopo nasceva invece la Vespa che da poco ha festeggiato i suoi 80 anni con un grande evento che si è svolto a Roma e che ha visto partecipare decine di migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Lo speciale esemplare unico portato a New York adotta i colori dello scafo metallico del Vespucci e cioè due grandi bande bianche che percorrono la scocca nero lucido della Vespa, impreziosite da grafiche che richiamano gli oblò del veliero.

Vespa esemplare unico Amerigo Vespucci

Anche le finiture ocra, nel sottosella e nella parte alta del parafango, sono quelle delle impavesate del Vespucci. Nella stessa colorazione è rifinito il cravattino di Vespa, proprio come il bompresso della nave scuola. Sullo scudo anteriore sinistro, questo pezzo esclusivo di Vespa è impreziosito dalla grafica ufficiale del Vespucci, con la nave a vele spiegate e il tricolore italiano a sormontare il nome dell’unità.

Questa Vespa molto speciale si caratterizza pure per la finitura della sella che è interamente rivestita in tela Olona, la stessa nella quale sono cucite le vele del Vespucci. Ne deriva il classico colore delle fibre della canapa naturale che dona eleganza ulteriore.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026