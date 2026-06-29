Vespa celebra 80 anni: Roma invasa da 25.000 Vespa e 50.000 visitatori

Tra mostre, eventi, concerti e una parata da record, l'icona di Piaggio ha confermato il suo fascino senza tempo

Lo scorso weekend si è tenuto l'evento ''Vespa Roma 2026 - 80 Years of an Icon'', in cui si sono festeggiati gli 80 anni della Vespa, molto di più che un semplice scooter. Modello che nel tempo è diventato una vera e propria icona e lo dimostrano gli oltre 50 mila visitatori che hanno affollato il Vespa Village, al Foro Italico. Appassionati e semplici curiosi che nella 4 giorni di festa si sono divertiti grazie a musica, eventi, mostre, con gli spazi per lo shopping, e poi ancora street food e animazione tutti i giorni col palco di Radio Deejay.

Vespa Roma 2026

25.000 Vespa arrivate da 67 Paesi

Un evento, quindi, di grandissimo successo che ha accolto appassionati della Vespa da tutto il mondo. Tra gli spazi più frequentati l’esposizione della gamma Vespa attualmente disponibile, le più belle e rare Vespa d’epoca, arrivate dalla collezione del Museo Piaggio di Pontedera, oltre a una suggestiva mostra fotografica che ha ripercorso la storia inimitabile di Vespa.

Alla manifestazione per gli 80 anni della Vespa erano presenti delegazioni da Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Austria e Svizzera ma anche da altri continenti. Si sono fatti notare Vespisti da Australia, Hong Kong, Messico, Argentina, Filippine, Stati Uniti, Canada, Colombia, per un totale di 67 Vespa Club Nazionali ufficialmente rappresentati.

La parata del sabato ha battuto tutti i record: ben 25.000 Vespa hanno sfilato in un suggestivo percorso nelle vie di Roma. Tra gli ospiti d'eccezione, il sei volte campione del mondo Max Biaggi e il pilota MotoGP di Aprilia Racing Lorenzo Savadori.

Vespa Roma 2026

Vespa Roma 2026 si è chiusa con le attese premiazioni, con protagonisti i Vespisti partecipanti alla Sfilata di Eleganza, e i Vespa Club che hanno preso parte al Vespa Trophy, il trofeo turistico nel quale i Club sono chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book le tappe nel loro viaggio verso Roma. Con questo evento che si è chiuso con un grande successo, ancora una volta Vespa si è dimostrata un marchio unico, capace di unire e includere appassionati provenienti dai cinque continenti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026