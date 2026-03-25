Questa moto da cross elettrica pensata per i militari vuole partecipare alla Dakar

Le moto da cross non passano mai di moda e prima che le adventure diventassero popolari, i motociclisti si avventuravano già in luoghi remoti su mezzi leggeri ed agili. Marchi come KTM, Husqvarna e Honda si sono costruiti una solida reputazione su moto in grado di affrontare ogni sfida, anche le più difficili. Oggi le cose stanno un po' cambiando perché le moto elettriche si stanno facendo strada in questo segmento e non sono più una novità. Ci sono infatti modelli che hanno dimostrato di poter ottime prestazioni nell'off-road. Ed è proprio qui che entra in gioco STRiX, una giovane azienda slovena che ha seguito un approccio molto particolare.

Una moto pensata per un utilizzo militare

Già perché invece di realizzare una moto da cross per divertirsi, ha preferito partire realizzando una piattaforma progettata per uso militare, il che spiega perché la sua prima moto da cross elettrica presenta un aspetto un po' spartano. Le sue principali caratteristiche tecniche? Motore da 90 CV, peso di 138 kg, velocità massima di 130 km/h e batteria da 6,22 kWh che offre un'autonomia di circa 114 km. La percorrenza può non sembrare molta ma c'è un dettaglio tecnico interessante e cioè la possibilità di poter sostituire la batteria scarica con una carica per poter tornare subito a muoversi. Sono invece 3 le modalità di guida: Eco, Normal e Sport. L'obiettivo è quello di creare una moto da cross elettrica ad alte prestazioni, robusta e potente, che sappia resistere ad ogni sfida. Curiosità, attualmente la moto è in fase di crowdfunding su Kickstarter dove è possibile trovare tutti i dettagli e la sua storia.

Si punta alla Dakar

L'apetto forse più interessante del progetto è un altro. Infatti, l'azienda punta a partecipare alla classe Mission 1000 del Rally Dakar entro il 2027, e questa moto fa parte di questo percorso. La versione presentata al pubblico non è solo un prodotto, ma una piattaforma di sviluppo, un banco di prova per qualcosa di molto più impegnativo. STRiX potrebbe essere ancora un nome sconosciuto e ha ancora molto da dimostrare nel settore delle moto ma il suo progetto e i suoi ambiziosi obiettivi meritano comunque un po' di attenzione.

Fonte: Rideapart

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026