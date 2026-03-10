Questa piccola enduro 125 cc è adatta a tutti e costerà 4.000 euro

QJMotor SRT 125 DX è una piccola enduro con motore da 125 cc che esteticamente sembra una versione ridotta della MV Agusta Lucky Explorer: carenatura alta, parabrezza verticale, ruote a raggi e il doppio faro anteriore. Somiglianze che potrebbe non essere un caso dato che i progetti della Lucky Explorer 5.5 con motore bicilindrico e della Lucky Explorer 9.5 con motore tre cilindri sono nati dalla collaborazione tra MV Agusta e il Gruppo cinese diversi anni fa.

Si guida con la patente A1

Il cuore pulsante della piccola enduro è un motore monocilindrico da 125 cc, raffreddato a liquido, a quattro valvole, in grado di erogare 15 CV a 9.500 giri al minuto. Questo significa che può essere guidata dai possessori della patente A1 (dai 16 anni in su). Cambio a 6 rapporti, la velocità massima è di 110 km/h. Il telaio della QJMotor SRT 125 DX è in acciaio, mentre la ciclistica è affidata ad una forcella rovesciata e ad un ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. L'altezza della sella è di circa 861 mm, mentre il peso si aggira sui 129 kg. L'impianto frenante è affidato a un disco anteriore da 300 mm con pinza a due pistoncini e a un disco posteriore da 221 mm, entrambi dotati di ABS.

La dotazione di serie è completata da fari a LED, un display TFT da 5 pollici con connettività e navigazione, due porte USB (tipo A e tipo C) e paramani. Il serbatoio della benzina può invece contare su di una capacità di 13,5 litri. Le ruote anteriori da 21 pollici e posteriori da 18 pollici sono quelle tipiche di una vera moto da enduro. Un modello sulla carta interessante, adatto sia ai neofiti e sia a chi ha bisogno di una due ruote leggera, semplice e in grado di affrontare senza problemi anche gli sterrati.

Prezzo

La nuova QJMotor SRT 125 DX dovrebbe essere lanciata in Europa nell'aprile 2026, inizialmente in Svizzera e Francia, al prezzo di 3.990 franchi svizzeri o 3.999 euro. Si attendono maggiori dettagli per gli altri mercati.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026