Bimota Tera: in video da EICMA 2024 la crossover con ciclistica Tesi

Alla scoperta della nuova Bimota Tera, prima crossover ad adottare la ciclistica Tesi, con la guida di Pierluigi Marconi, COO Bimota Italia. Tutti i dettagli nel video da EICMA 2024, qui sopra, altrimenti continuate a leggere...

CHIAVE DI (S)VOLTA Tutta in alluminio ricavato dal pieno e vera fibra di carbonio, la Tera è una moto fuori dagli schemi. La sua base è quella della Tesi, una ciclistica che ha ormai 30 di sviluppo e che con l'ultima innovazione risolve l'annoso problema del raggio di sterzo troppo ampio. Infatti una soluzione a ginocchiello interposta tra il manubrio e il la ruota stessa permette ora di superare i 20/25° delle Tesi precedenti e raggiungere i 35°. Grazie a ciò, l'esclusiva architettura dell'atelier italiano è adatta a una moto per tutti i giorni ed è stata quindi impiegata in una crossover ad altissime prestazioni, in grado anche di affrontare il fuoristrada, volendo.

VEDI ANCHE

I VANTAGGI TESI In dote, la sospensione anteriore porta spiccate caratteristiche anti-dive che riducono il beccheggio e permettono di sfruttare meglio il freno posteriore nelle decelerazioni estreme, garantendo così spazi d'arresto particolarmente contenuti e una sicurezza fuori dal comune. Altro tassello da mettere al suo posto - è proprio il caso di dirlo - è stato trovare gomme adatte all'impiego entro-fuoristrada capaci di resistere alle sue prestazioni. Infatti il motore di derivazione Kawasaki Ninja H2 supercharged da 200 CV (dotato di 5 riding mode) le permette di raggiungere i 270 km/h mentre le classiche gomme da crossover non sono omologate per superare i 240 km/h. Ci ha pensato Anlas a raccogliere la sfida, creando pneumatici dedicati da 17 pollici, che combinano il tassello con la robustezza necessaria, la sicurezza, la stabilità e la maneggevolezza che ti aspetti da una moto di questa categoria.

QUANTO COSTA Sospensioni regolabili, come regolabili sono il cupolino e il manubrio, la Tera ha alette aerodinamiche che recuperano la necessaria stabilità nella guida a tutta velocità con il tris di valigie in alluminio Givi Outback Evo (qui il nostro unboxing) installato. Con un peso a secco di 215 kg, la nuova Bimota ha un prezzo attorno ai 40.000 euro, allineato alle top del suo segmento, pur rimanendo un modello assolutamente unico per tecnologia, caratteristiche e cura costruttiva. Un capolavoro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2024