Ecco la nuova Bimota KB998

Bimota in Superbike? Proprio così. Del ritorno della Casa riminese nel mondo delle corse vi abbiamo raccontato in primavera, ma oggi scopriamo la nuova moto, dalla quale cadono i veli: ecco la Bimota BK998.

CUORE VERDE La nuova KB998, che sfrutta il motore della Kawasaki Ninja ZX-10RR già campione del mondo con Jonathan Rea, utilizza un telaio progettato e costruito dall'Azienda italiana. Dal team BbK Racing Team – Bimota by Kawasaki Racing Team – non è stato ancora reso noto alcun dato tecnico, ma le differenze a livello di telaio sono manifeste rispetto all'unità doppia trave in alluminio pressofuso della ZX-10RR. La KB998, infatti, monta un'unità mista: un appariscente telaio rosso a traliccio nella parte superiore – quella del cannotto di sterzo – che si attacca a piastre in alluminio. Anche il forcellone in alluminio, colorato di nero sulla ZX-10RR 2024 di Lowes e Bassani, sembra differente e sulla Bimota è lasciato al ''naturale''.

STILE DIFFERENTE Sembrano le medesime della Kawasaki, invece, le sospensioni Showa e le pinze freno Brembo, così come lo scarico Akrapovic. Differenti anche muso e codino, con la KB998 che guadagna discrete alette aerodinamiche e un frontale ancor più aggressivo, mentre anche l'estremità posteriore sembra più snella di quella della Kawasaki SBK. Non vediamo l'ora di conoscere tutte le specifiche tecniche ma, soprattutto, di vedere come se la caverà nel WSBK 2025.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2024