Bimota Tera: la crossover avrà soluzioni mai viste prima

Circa un anno fa vi davo anticipazioni su Bimota e sulle sue prossime creazioni al limite del visionario, che all’atto pratico si sarebbero trasformate in una crossover sovralimentata da ben 200 CV. A EICMA 2022 di quella moto s’è visto poco, un piccolo aperitivo in vista dell’arrivo in veste ufficiale tra la fine del 2023 e il 2024. Il telaio esposto a EICMA sarà quello della prossima Bimota Tera H2, la prima crossover con altezza del telaio variabile.

VEDI ANCHE

NOME OMEN TE, come Tesi, RA, come regolazione altezza. L’altezza in questione è quella del telaio, ovviamente, come dimostra anche l’immagine teaser circolata qualche mese fa sugli account social del produttore riminese. La Tera H2 sarà senz’altro una crossover unica nel suo genere ma con una connotazione marcatamente stradale. Diciamo una soluzione ibrida tra una sport touring e una crossover autentica.

MOTORE E TECNOLOGIA KAWA Non è un mistero che dietro le ultime creazioni di Bimota ci sia una buona parte di componentistica Kawasaki. La Casa di Akashi, in parte proprietaria di Bimota, sulla Tera H2 fornirà ancora una volta il motore sovralimentato della H2 SX, con 200 CV di potenza massima, e tutta la sua sofisticata elettronica di gestione. Molto probabile che sulla crossover vedremo anche alcune delle primizie tecnologiche recentemente introdotte da Kawasaki, come il radar anteriore per il cruise control adattivo e le luci abbaglianti automatiche. Io sono curioso di vederla in versione definitiva, voi?

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/12/2022