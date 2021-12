Bimota: la prossima moto sarà una crossover con motore da 200 CV

Bimota è stata tra le protagoniste di EICMA 2021, la sua sportiva retrò KB4 ha debuttato davanti al grande pubblico e il concept della naked KB4 RC ha colpito per le sue linee audaci, senza dimenticarci dellasupersportiva Tesi H2, la punta della gamma riminese. Ma per essere considerata completa, la famiglia Bimota ha bisogno di ancora un tassello… quello imprescindibile delle crossover, ma ben presto questa lacuna potrebbe essere colmata con una moto in pieno stile Bimota: una crossover con soluzioni tecniche Tesi H2 e motore della sport touring H2 SX.

SUGGESTIONI UFFICIALI Possiamo sbilanciarci sull’arrivo di questo modello grazie alle dichiarazioni rilasciate dal CEO Pierluigi Marconi ai colleghi inglesi di MCN: “Stiamo sviluppando qualcosa sul telaio della Tesi che vedremo entro il prossimo anno o il seguente al più tardi”. Dunque doppio forcellone e motore Euro 5 della nuova H2 SX da 200 CV. Oltre al motore, Kawasaki fornisce a Bimota anche la tecnologia, dunque non è improbabile che sul cupolino faccia capolino anche il nuovo radar per il cruise control adattivo.

Bimota KB4 2022

ALTRO IN ARRIVO Ma non è tutto, il numero uno della casa riminese ha annunciato che la gamma Tesi verrà sviluppata, ma al suo fianco ci sarà spazio anche per modelli più tradizionali come le KB4 e altro ancora. Il motivo è presto detto: la filosofia Tesi è molto estrema e per certi versi “nuova” per la stragrande maggioranza dei motociclisti. Il supporto da Kawasaki non mancherà come confermato dallo stresso presidente del colosso nipponico in occasione della conferenza stampa Bimota a EICMA 2021.