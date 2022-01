Bimota: nuova sospensione o 3 ruote in arrivo? Il teaser

Bimota ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine che lascia non pochi dubbi, accompagnata dalla scritta ''New year... new project!''. Di cosa si tratta? La casa di Rimini è al lavoro su una nuova moto? Facciamo qualche ipotesi...

CHE BOLLE IN PENTOLA Bimota non è certo nuova a sospensioni estrose. Si pensi alla Tesi – l'ultima è la H2 Carbon da 70.000 Euro – col suo forcellone in lega d'alluminio ricavato dal pieno. Ma cosa c'è dietro la frase ''Nuovo anno... nuovo progetto!'' che accompagna il teaser? Beh, proprio in nome della propensione di Bimota a creare soluzioni innovative potrebbe trattarsi di un nuovo schema per l'anteriore, un'alternativa alla forcella e forse anche al forcellone della Tesi. Per aggiornare una moto che già conosciamo o per una nuova moto?

3 RUOTE La struttura della sospensione però, simile a un quadrilatero, fa pensare anche a qualcosa di diverso rispetto alla classica 2 ruote. E cosa c'è subito dopo la moto? Beh ovviamente sì, potrebbe essere l'indizio di un 3 ruote in fase di lavorazione. In tempi recenti si è vociferato anche dei brevetti Aprilia per una moto 3 ruote di grossa cilindrata – nel gruppo c'è il know how di Piaggio con l'MP3 – che possa sfidare Yamaha Niken. Anche Bimota nella mischia? Per ora si tratta solo di ipotesi, vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2022