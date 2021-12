Bimota KB4: svelato il prezzo della moto in Giappone

La nuova Bimota KB4 sbarca in Giappone: ecco il prezzo della sportiva italiana per il Paese del Sol Levante. Sarà lo stesso in Italia?

Da EICMA 2021 vi abbiamo mostrato la nuova Bimota KB4 in video. Ora la sportiva della Casa riminese sbarca persino in Giappone e ne viene svelato il prezzo. Sarà lo stesso anche per l'Italia?

GIOCA IN CASA Kawasaki – che è proprietaria del Marchio italiano – ha firmato un accordo per l'importazione nel paese nipponico della KB4. La sportiva rappresenta un oggetto unico nel panorama delle 1.000 e, al motore Kawasaki da 142 CV ereditato dalla Ninja 1000SX, abbina particolari da moto eccentrica: fibra di carbonio, componentistica al top – sospensioni Ohlins, freni Brembo – piastre del forcellone in alluminio ricavato dal pieno e, sotto la sella in pelle, il radiatore. Per tutti i dettagli della Bimota KB4 vi rimando all'articolo che trovate qui.

VEDI ANCHE

Bimota KB4: la moto italiana sbarca in Giappone

PER POCHI Il prezzo della Bimota KB4 in Giappone è di 4.378.000 Yen, l'equivalente di 34.000 Euro. Una cifra in linea con l'esclusività della moto che, motore di derivazione Kawasaki a parte, rappresenta un pezzo pregiato. Certo, il design non ha convinto i più, ma la dotazione è certamente di altissimo livello. In Italia sarà proposta alla stessa cifra? Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2021