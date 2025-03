Arriva la Bimota KB998 Rimini: è giunta l'ora di sognare a occhi aperti

Via alle vendite della Bimota KB998 Rimini: a partire dal 9 aprile la superbike italiana con motore Kawasaki sarà disponibile attraverso la rete ufficiale di concessionari in Europa e Asia.

La KB998 Rimini è strettamente legata al mondo delle competizioni, essendo la base tecnica delle moto utilizzate nel campionato WorldSBK dal team BbKRT con i piloti Alex Lowes e Axel Bassani. Ed è un sogno a occhi aperti.

Bimota KB998 Rimini, le luci anteriori

Propulsore della Ninja ZX-10R

La KB998 Rimini monta il motore della Kawasaki Ninja ZX-10R, una scelta che conferma la stretta collaborazione tra Bimota e Kawasaki.

Questo propulsore a quattro cilindri in linea è noto per le sue prestazioni elevate e per essere una delle basi più competitive nel settore delle moto sportive.

La scheda tecnica:

Potenza 200 CV a 13.600 giri

Coppia 111 Nm a 11.700 giri

Peso della moto 194 kg senza benzina

Telaio sviluppato da Bimota

A differenza della Ninja ZX-10R, la KB998 Rimini si distingue per il telaio sviluppato internamente da Bimota, pensato per ottimizzare maneggevolezza e prestazioni in pista.

L’azienda riminese ha progettato un’architettura in grado di esaltare le qualità del motore giapponese, garantendo un’esperienza di guida esclusiva.

Bimota KB998 Rimini, il telaio

La Bimota KB998 Rimini è equipaggiata con sospensioni e impianto frenante di altissima qualità, elementi fondamentali per assicurare precisione e sicurezza su strada come in pista.

Forcelle Showa macchinate dal pieno, aerodinamica attiva, freni Brembo e scarico Akrapovic fanno parte del pacchetto.

La moto è stata pensata per offrire il massimo delle prestazioni, mantenendo allo stesso tempo un livello di comfort adeguato per utilizzi stradali.

Pierluigi Marconi: ''Ogni moto è realizzata a mano''

Pierluigi Marconi, Chief Operating Officer di Bimota, ha sottolineato l'importanza di questo modello per il brand:

''Ci siamo concentrati sulla produzione delle KB998 Rimini per i clienti dopo aver realizzato le versioni da competizione per il team BbKRT WorldSBK. Ogni esemplare disponibile presso le concessionarie è stato assemblato a mano nella nostra fabbrica di Rimini, da un unico tecnico dall'inizio alla fine del processo. Questo permette di mantenere la filosofia Bimota di qualità artigianale e innovazione, caratteristiche che i nostri clienti si aspettano da un prodotto così esclusivo.''

Bimota KB998 Rimini, la sella e lo scarico Akrapovic

La superbike riminese sarà prodotta in soli 500 esemplari, come previsto dal regolamento WorldSBK per omologare la moto da competizione: 250 saranno consegnati nel 2025 e altrettanti nel 2026.

Il primo lotto di KB998 Rimini destinate al mercato europeo è attualmente in fase di spedizione verso il magazzino centrale di Bimota. Da lì, le moto verranno distribuite ai concessionari ufficiali per essere consegnate ai clienti che le hanno già preordinate.

L’arrivo delle prime moto nei concessionari è atteso con grande interesse dagli appassionati, che potranno finalmente testare e acquistare la KB998 Rimini.

Il prezzo della moto sportiva italiana con motore Kawasaki non è ancora stato definito con precisione, ma ai tempi di EICMA si pronosticava vicino ai 44.000 euro.

Bimota KB998 Rimini

Quando sarà disponibile la Bimota KB998 Rimini?

Le vendite ufficiali inizieranno il 9 aprile in Europa e Asia, con consegne programmate per i clienti che hanno preordinato il modello.

Quali sono le caratteristiche principali della KB998 Rimini?

La moto monta il motore della Kawasaki Ninja ZX-10R, un telaio sviluppato da Bimota e una componentistica premium, tra cui sospensioni e freni di alto livello.

Dove sarà possibile acquistare la Bimota KB998 Rimini?

Sarà disponibile esclusivamente presso i concessionari ufficiali Bimota in Europa e Asia.

La Bimota KB998 Rimini è una moto da competizione?

No, è una moto stradale ispirata alle versioni da corsa utilizzate dal team BbKRT in WorldSBK, ma omologata per l’uso su strada.

Qual è il prezzo della Bimota KB998 Rimini?

Bimota non ha ancora comunicato ufficialmente il prezzo, che potrebbe variare in base al mercato di riferimento.

La KB998 Rimini sarà disponibile anche in altri mercati oltre a Europa e Asia?

Per il momento, il lancio è previsto solo per Europa e Asia, ma Bimota potrebbe ampliare la distribuzione in futuro.

Se un prezzo certamente molto esclusivo non ti spaventa prenota subito la tua Bimota KB998 Rimini: la tiratura è limitata. Trova le concessionarie ufficiali sul sito Bimota.it: in Italia sono solo due, K-Monza e Ghost Moto di Chieti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/03/2025