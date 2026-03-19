Bimota BX450, arriva una vera enduro con anima racing: ecco com'è fatta

Bimota è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. In oltre 50 anni di storia ha percorso quasi tutte le strade e le piste ma c'era ancora qualcosa che le mancava e cioè l'enduro. Lacuna che adesso è stata colmata con la presentazione della nuova Bimota BX450.

Base Kawasaki KX450X

Bimota BX450

Si tratta del risultato di un percorso ragionato e non di una scelta improvvisata. Già perché prima di arrivare alla BX450, Bimota ha realizzato una serie limitata di prototipi destinati ai campionati italiani, tra Motorally e Raid TT, che hanno permesso di cogliere diverse affermazioni.

Torniamo alla nuova enduro di casa Bimota. Per questa moto si è partiti dalla base tecnica della Kawasaki KX450X che può contare su di un motore monocilindrico di 449 cc raffreddato a liquido che è stato integrato all'interno di un telaio in allumino. Insomma, Bimota ha preso l'enduro giapponese per realizzare qualcosa di unico innestando la sua filosofia costruttiva. Il risultato è una vera enduro racing in edizione limitata. Moto che si riconosce subito per le sue linee aggressive e una grafica della livrea dedicata. A rimarcare che si tratta di un progetto davvero molto speciale, il nuovo logo Bimota Experience sul manubrio.

Una vera enduro racing

Bimota BX450

Tutto è stato curato nei minimi dettagli per rispondere alle esigenze dell'enduro competitivo. Troviamo ad esempio la centralina Athena GET, programmata per sfruttare al meglio le prestazioni della BX450. A disposizione del pilota due mappe motore, dieci livelli di controllo di trazione e launch control attivabile dal controller SX1. Per gli ultra esigenti, è disponibile un controller opzionale per personalizzare ogni parametro e accedere a funzioni di diagnostica avanzata. La componentistica scelta per la nuova Bimota BX450 è di altissimo livello tra cui gli pneumatici Metzeler MCE 6 Days Extreme Supersoft, il silenziatore Akrapovič in titanio e un pacchetto che include un secondo serbatoio di capacità ridotta (da 10,7 litri a 6,2 litri). Peso a secco 110,2 kg. Infine, da evidenziare che i componenti montati sulle BX450 saranno disponibili come accessori. Il loro sviluppo è attualmente in corso.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026