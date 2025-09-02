La Superbike approda in Francia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Dopo la pausa di agosto, il WorldSBK torna in pista sul circuito storico di Magny-Cours per il nono round della stagione 2025. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) guida la classifica con 26 punti di vantaggio su Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati), ma il pilota italiano punta a interrompere la striscia vincente del campione in carica. Lo scorso anno Bulega vinse due gare domenicali qui, mentre Razgatlioglu fu costretto a saltare la tappa francese dopo una caduta in FP2. Il #54 può trasformare Magny-Cours nel suo circuito più prolifico con una tripletta, ma Razgatlioglu cerca di allungare la sua serie di successi e consolidare il ritmo dopo l’estate

La lotta per il podio

La sfida per il terzo gradino del podio è apertissima. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) guida momentaneamente con 15 punti su Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), mentre Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) completa il trio dei contendenti al bronzo. Petrucci arriva con grande motivazione dopo l’annuncio del suo futuro in BMW per il 2026 e punta a rafforzare il suo vantaggio con altri podi. Locatelli, invece, vuole riscattare le difficoltà nelle ultime gare e replicare il successo del suo debutto a Magny-Cours. Bautista, sicuro del suo futuro, può concentrarsi solo sulla performance in pista .

Top ten e outsiders

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Xavi Vierge (Honda HRC) si contendono la sesta posizione in classifica, mentre Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) ha già sei podi a Magny-Cours e punta a chiudere il gap. Iker Lecuona (Honda HRC) salterà il round francese, sostituito da Sergio Garcia, mentre Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) cercheranno di avanzare in classifica. Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) inizia il suo tour d’addio, puntando a confermare la sua supremazia storica sul tracciato. Dominique Aegerter (GRT Yamaha WorldSBK Team) e Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) cercano punti importanti, mentre Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) proverà a rientrare in forma. I giovani Ryan Vickers (Motocorsa Racing) e Tarran Mackenzie (MGM BONOVO Action) vogliono confermare la crescita vista a Balaton Park, seguiti da Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing) e Michael Rinaldi .

ROUND FRANCIA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend del'anno della Superbike sul circuito di Magny Cours trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento francese andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita (vista la concomitanza con la Formula 1 a Monza) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 5 settembre

09:30 - FP1 Supersport

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

13:55 - Superpole Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 6 settembre

09:00 - FP3 Superbike

09:30 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17:00)

15:15 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW) Domenica 7 settembre

09:00 - Warm Up Superbike

09:20 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 16:00)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17:00)

15:15 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

