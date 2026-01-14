Shoei: dai caschi alle valigie, ma non quelle che immagini

Prima o poi capita a tutti: vai al ritiro bagagli dopo l'atterraggio, attendi (spesso un'eternità) e vedi arrivare sul nastro la tua valigia in frantumi. Probabilmente sarà capitato anche a qualcuno di Shoei, dato che il produttore di caschi giapponese ha deciso di mettere in campo tutto il know-how acquisito nella protezione delle teste dei motociclisti (qui le novità presentate a EICMA 2025) e trasferirlo a protezioni degli averi di chi viaggia, presentando - in serie limitata e solo in Giappone - la valigia X-Core, un trolley ultra-resistente.

Shoei X-Core: il trolley ''anti-proiettile''

Il cuore del progetto è una scocca realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GFRP), un materiale ben noto a chi segue il mondo dei caschi da moto. Shoei non entra nei dettagli della composizione, ma preferisce dimostrare la robustezza con esempi pratici piuttosto che con formule chimiche. E cosa c'è di più pratico di un proiettile scagliato contro la valigia a 500 km/h? Oltre al test balistico, la X-Core è stata sottoposta anche a un test d’impatto con battente da 3 kg, lo stesso utilizzato per l’omologazione dei caschi e a simulazioni di urti violenti, simili a quelli che avvengono nei vani di carico aeroportuali

Shoei X-Core, gli angoli sono rinforzati in alluminio

Il risultato? La struttura ha superato tutte le prove senza cedimenti rilevanti. Oltre alla struttura dei gusci, Shoei ha pensato anche a rinforzare gli angoli (spesso fragili anche sulle valigie da moto) inserendo degli inserti in alluminio per rinforzare tutto il sistema.

Ben fatta e a prova di ''sanzioni da bagaglio fuori misura''

Oltre all'incredibile resistenza, Shoei ha messo molta cura nella realizzazione della sua prima valigia, come dimostrano la piastra logo Shoei e la maniglia telescopica in alluminio, oppure le ruote Hinomoto Miraclent, note per silenziosità e scorrevolezza grazie ai cuscinetti interni. La serratura è una Travel Sentry, ormai uno standard nel settore, con combinazione. Insomma, si tratta certamente di un trolley che punta al segmento premium.

La scelta delle dimensioni permette anche molta versatilità, nonostante sia progettata per resistere ai maltrattamenti tipici riservati ai bagagli da stiva, la X-Core ha misure che le consentono di essere utilizzata come bagaglio da cambina con la maggior parte dei vettori aerei nel mondo:

Shoei X-Core, le dimensioni

Caratteristica Valore Altezza 53 cm Larghezza 37 cm Profondità 24 cm Totale (somma) 114 cm

Lancio sul mercato e disponibilità di Shoei X-Core

Shoei X-Core, due colori disponibili

Il debutto della Shoei X-Core è avvenuto sulla piattaforma giapponese Makuake - paragonabile a Kickstarter, una piattaforma di lancio per nuove idee - e sarà in prevendita fino al 27 febbraio 2026, dopo questo periodo verrà aperta la vendita negli store Shoei e su altri canali commerciali. Il prezzo in Giappone è di 49.500 Yen, circa 270 euro al cambio attuale. Due le colorazioni: elegante quella Champagne, più versatile la nera.

