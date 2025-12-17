Shoei presenta e:DRYLENS, visiera con cristalli liquidi che si scurisce elettronicamente

Si ricarica con presa USB-C e garantisce 20 ore di funzionamento. In futuro, la gestione della trasparenza sarà automatica

Shoei ha presentato la e:DRYLENS, una visiera che introduce la tecnologia dei cristalli liquidi nei caschi da moto. Il punto di forza è la possibilità di regolare elettronicamente il livello di oscuramento per adattarsi rapidamente al variare delle condizioni di luce durante la guida.

Come funziona

La visiera e:DRYLENS sfrutta cristalli liquidi controllati elettronicamente. Con un comando manuale, e in futuro anche automatico, il pilota può modificare la trasparenza della visiera, scurendola in caso di luce intensa o schiarendola, va da sé, in condizioni di buio o luce scarsa. L’alimentazione è garantita da una batteria ricaricabile USB‑C, che assicura circa 20 ore di funzionamento e si ricarica completamente in circa 3 ore.

Shoei e:DRYLENS, il dispositivo di controllo

Disponibilità e prezzo

Al momento, Shoei ha annunciato la e:DRYLENS solo per il mercato giapponese. I preordini partiranno il 9 gennaio 2026, con un prezzo indicativo di ¥27.500, circa €143 al cambio attuale. Non è ancora confermata la distribuzione in Europa o in altri mercati internazionali.

Caschi compatibili

La nuova visiera è compatibile con i caschi che montano le visiere CWR‑F2 e CWR‑F2R. Tra i modelli ci sono GT‑Air 3 e Neotec 3.

Shoei e:DRYLENS, per ora verrà venduta solo in Giappone

