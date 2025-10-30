Shoei: da EICMA 2025 l'Unboxing video del nuovo GT-Air 3 Smart e altre novità

Il consueto incontro con Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei, ci fa scoprire come la casa giapponese si sia presentata a EICMA 2025 con una nuova veste e con tante novità. Il manager le caratteristiche principali del nuovo casco GT-Air 3 Smart nell'unboxing video. Ma Fabian ci presenta anche altri due modelli molto interessanti, che iniziamo subito a conoscere.

Shoei a EICMA 2025: il nuovo casco Hornet ADV 06

Shoei Hornet ADV 06 e JO2

Il nuovo casco Adventure Hornet ADV 06 è l'evoluzione del conosciuto Hornet ADV, ma con l'omologazione allo standard ECE 06. Un casco che offre le stesse caratteristiche tecnolgiche del modello che sostituisce ma con un livello di sicurezza aggiornato alle più stringenti normative europee. Un altro modello che arriva per la stagione 2026 è l'inedito jet urban/heritage JO2. Si tratta di un modello molto versatile, con ampi visiera e adatto a un utilizzo a 360°.

Shoei a EICMA 2025: l'inedito modello GT-Air 3 Smart con tecnologia head-up display

Shoei GT-Air 3 Smart

Con il nuovo GT-Air 3 Smart, Shoei entra nell'era della tecnologia digitale grazie al sistema head-up display integrato nella calotta. Si tratta di un casco ad alto tasso di protezione e di connettività grazie all'integrazione con le funzioni dello smartphone per proiettare nel campo visivo tutte le informazioni di guida. Il nuovo Shoei GT-Air 3 Smart sarà disponibile dal secondo semestre del 2026. I prezzi non sono stati ancora comunicati.

L'unboxing Shoei in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 05/11/2025