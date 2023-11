Shoei: da EICMA 2023 l'unboxing video dei nuovi Neotec 3 e GT-Air 3

MODULARE TOURING Dallo stand Shoei a EICMA 2023 Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei, ci presenta due importanti novità 100% made in Japan: il modulare Neotec 3, evoluzione e sostituto del precedente Neotec 2, dalle avanzate caratteristiche tecniche: nuova prese d'aria, visierino parasole interno ottimizzato, visiera con presa e aggancio centrali, maggiore ampiezza della visuale, aerodinamica superiore e integrazione completa del sistema di comunicazione, per un casco comodo e sicuro, omologato ECE-06. Disponibile in sette versioni monocolore e in sette versioni grafiche, ha un prezzo che parte dai 669 euro.

INTEGRALE TOURING Anche il GT-Air 2 si evolve e arriva il GT-Air 3, casco touring dalla vocazione sportiva, con la calotta totalmente ridisegnata, un'aerodinamica e un sistema di ritenzione migliorati, una posizione aggiuntiva della visiera, che ha aggancio e presa centrali e altre importanti novità tecnologiche. Anche il GT-Air 3 ha l'omologazione ECE-06 e diverse varianti monocolore o grafiche. Per averlo versono 599 euro.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023