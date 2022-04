Shoei in Tour 2022: tutti gli appuntamenti per provare la nuova gamma

Lo Shoei in Tour è pronto per ripartire. Dopo 2 anni di stop sarà di nuovo in giro per l’Italia a far provare su strada tutta la gamma DDS 2022, compreso il nuovo DDS NXR2 del quale vi abbiamo parlato qui. E, per chi possiede già uno Shoei, i tecnici saranno a disposizione per un check-up gratuito.

GLI APPUNTAMENTI Lo Shoei in Tour 2022 toccherà diverse zone d'Italia, da nord a sud, per concludersi, a metà giugno, da Motorshop Mengozzi ad Arezzo. Scopriamo insieme tutte le prossime tappe.

9 aprile - Galfrè Moto, Cuneo

30 aprile - Casa del Casco, Verona

7 maggio - Fuori e Strada, Brescia

14 maggio - Tortora Moto, Salerno

15 maggio - Moto e Moto, Napoli

21 maggio - Motomaniak, Roma

22 maggio - Ricci Moto, Perugia

28 maggio - Stop and Go, Parma

11 giugno - Arbasetti, Sestri Levante (GE)

18 giugno - Motorshop Mengozzi, Arezzo

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2022