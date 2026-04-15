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Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori

Avatar di Fabio Meloni, il 15/04/26

31 fa - Ecco quali saranno le tinte disponibili per le V4 e per le twin

Ecco quali saranno le sei tinte disponibili per le V4 top di gamma e le cinque per le piccole twin

A Eicma 2025, la storica Casa inglese Norton, ora sostenuta dai capitali dell'indiana TVS, ha presentato quattro nuove moto che nascono da due piattaforme. A un estremo ci sono le V4 di 1.200 cc, la sportiva Manx R e la naked Manx. All'altro, ci sono le bicilindriche di 585 cc, la globetrotter Atlas e la crossover Atlas GT. Mentre i collaudi vengono finalizzati si avvicina l'inizio delle vendite, previsto per la seconda metà del 2026, la Casa ha reso nota la gamma colori dei quattro modelli.

Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Sei tinte per la supersportiva

Manx R e Manx saranno disponibili in:

  • Argento
  • Nero
  • Grigio
  • Verde Acqua
  • Blu
  • Carbonio a vista

Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Sei tinte per la naked

Atlas e Atlas GT saranno disponibili in:

  • Argento
  • Nero
  • Arancione
  • Verde
  • Blu

Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Cinque tinte per la crossover

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Pubblicato da Fabio Meloni, 15/04/2026
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