A Eicma 2025, la storica Casa inglese Norton, ora sostenuta dai capitali dell'indiana TVS, ha presentato quattro nuove moto che nascono da due piattaforme. A un estremo ci sono le V4 di 1.200 cc, la sportiva Manx R e la naked Manx. All'altro, ci sono le bicilindriche di 585 cc, la globetrotter Atlas e la crossover Atlas GT. Mentre i collaudi vengono finalizzati si avvicina l'inizio delle vendite, previsto per la seconda metà del 2026, la Casa ha reso nota la gamma colori dei quattro modelli.
Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Sei tinte per la supersportiva
Manx R e Manx saranno disponibili in:
- Argento
- Nero
- Grigio
- Verde Acqua
- Blu
- Carbonio a vista
Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Sei tinte per la naked
Atlas e Atlas GT saranno disponibili in:
- Argento
- Nero
- Arancione
- Verde
- Blu
Norton Manx e Atlas, svelata la gamma colori. Cinque tinte per la crossover