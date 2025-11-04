Mytech Raid Pro 2026: più capacità per l’avventura su due ruote

È un nome che è sinonimo di resistenza e qualità, è Mytech, tra i marchi di riferimento del mototurismo.

Quale miglior occasione, se non EICMA 2025, per presentare la nuova generazione 2026 di valigie moto. Valigie dal design aggiornato e con soluzioni tecniche migliorate.

Ce le introduce in prima persona Laura Contò, che di Mytech è Responsabile Marketing. Clicca Play per una rapida video anteprima.

Tra le novità 2026 spiccano dunque il nuovo bauletto da 60 litri, capace di ospitare due caschi integrali, e le valigie laterali da 33 e 39 litri, dal litraggio più piccolo rispetto a quelle già esistenti, quindi più snelle e versatili.

Mytech Raid Pro, due grandi novità per il 2026

Le finiture in nero e grigio, unite agli angolari rinforzati con passa cinghia integrati, offrono un mix perfetto di stile e funzionalità.

Grande protagonista è inoltre il nuovo sistema “SlidingSystem”, che consente uno sgancio rapido e sicuro grazie a una staffa scorrevole e manopole interne.

Mytech Raid Pro 2026, il nuovo top case da 60 litri

A completare l’equipaggiamento, le guarnizioni impermeabili e il pratico sistema EasyFix per l’apertura e rimozione del coperchio.

Dopo dieci anni di evoluzione, la Raid Pro si conferma insomma come compagna di viaggio ideale per chi non teme le intemperie. Come recita lo slogan, “Ready for every storm. Built to resist”.

