HAT 2022, ecco il calendario degli appuntamenti Hardalpitour

Dopo un Eicma 2021 all'insegna delle ruote alte e dell'adventouring, la serie di eventi Hardalpitour 2022 è stata ufficialmente calendarizzata. Un susseguirsi di eventi nati dai creatori della Pavia-Sanremo e dell'intramontabile Sanremo-Sestriere, che è tra le formule più di successo del panorama adventouring italiano ed europeo. Se volete leggere la mia avventura alla Sanremo-Sestriere 2021, basta cliccare questo link, mentre per leggere le avventure di Danilo nel 2020 fate click qui.

Alla HAT Sanremo-Sestriere 2021 in sella alla Suzuki V-Strom 1050XT

VEDI ANCHE

Per il 2022 ci saranno 5 eventi firmati HAT. Si inizierà con il Bobbio Adventourfest che si terrà dal 30 aprile al 1 maggio 2022. Segue l'esclusivo Master Balkans, un evento a numero chiuso e dedicato solamente agli adventourer più estremi che si terrà nei balcani dal 28 maggio al 3 giugno 2022. Terzo appuntamento dell'anno per il Sanremo Adventourfest, che quest'anno ha riscosso un considerevole successo e che, per il 2022, si terrà nel weekend del 25-26 giugno. Come due ultimi appuntamenti dell'anno ci sono le celebri Pavia-Sanremo e Sanremo-Sestriere: la prima si terrà il 16-17 luglio 2022, mentre la seconda dal 2 al 4 settembre 2022.

A destra: Nicola Poggio, tra i fondatori e organizzatori della Sanremo-Sestriere

Seguiranno aggiornamenti per informazioni e iscrizioni per ciascun evento. Nel frattempo, qui sotto trovate un piccolo riassunto del calendario HAT 2022.

Bobbio Adventourfest: 30 aprile - 1 maggio

Master Balkans: 28 maggio - 3 giugno

Sestriere Adventourfest: 25-26 luglio

Pavia-Sanremo: 16-17 luglio

Sanremo-Sestriere: 2-4 settembre

Pubblicato da Giorgio Sala, 30/11/2021