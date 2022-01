Nuova linea MyTech Superleggera: quando il carbonio sposa l'alluminio (video)

L'azienda italiana amplia la gamma di borse per moto adventure con questo tris robusto e leggero realizzato in materiali pregiati

INNOVAZIONE MADE IN ITALY Presentata in anteprima assoluta in occasione di EICMA 2021 a Milano, la nuova linea di valigie Superleggera di MyTech si piazza direttamente al vertice dei modelli realizzati dall’azienda italiana. Il costruttore è specializzato nella produzione hi-tech rigorosamente Made in Italy, infatti, MyTech è un marchio che fa parte della F.lli Meroni di Dolzago (Lecco), da oltre cinquant’anni presente nel settore di progettazione e produzioni metalmeccaniche. Ma torniamo alla gamma Superleggera, protagonista della nostra analisi e scopriamola insieme.

MyTech Superleggera: il tris di valigie montato su una BMW R1250 GSTOP CASE E VALIGIE LATERALI A SGANCIO RAPIDO Si tratta di un kit composto da un bauletto da 42 litri e due valigie laterali (una dritta e l’altra con incasso per il tubo di scarico) da 40 e 47 litri a sgancio rapido e con apertura a ribalta e coperchio asportabile. . Il nuovo kit amplia la famiglia MyTech, già articolata sulle linee Model-x, Raid e Light, ma superandole in termini di design, leggerezza e resistenza per un prodotto che fa dell’innovazione il suo punto di forza. Infatti, la Superleggera unisce la robustezza della fibra di carbonio alle proprietà dell’alluminio, un connubio perfetto, che si traduce in resistenza alle sollecitazioni e leggerezza: due caratteristiche fondamentali per gli accessori da mototurismo. Per esempio, il carbonio a parità di rigidità, è molto più leggero dell’alluminio, è resistente agli urti e assorbe meglio le vibrazioni. Ma guardiamo insieme il video, che ci mostra le fasi dei severi test effettuati durante lo sviluppo.

PESO TOTALE RIDOTTO QUASI DELLA METÀ L’utilizzo della fibra di carbonio ha permesso una notevole riduzione di peso, nell’ordine del 44%, rispetto alle moto-valigie costruite con metodo e materiali tradizionali come l’alluminio. Si passa dai 5 kg del bauletto top di gamma precedente ai 3,7 kg del nuovo e dai 7 kg della valigia laterale ai 3,9 kg della borsa laterale Superleggera. Ma attenzione, tutto ciò fermo restando lo stesso carico massimo e il medesimo volume in litri: un gran risultato, che farà la gioia dei mototuristi, sempre alla ricerca di accessori pratici, robusti e leggeri per affrontare i loro viaggi. Con questa linea di motovaligie, MyTech sottolinea la sua vocazione nel progettare e realizzare accessori di alta qualità, per soddisfare tutti i requisiti di affidabilità imposti dai lunghi viaggi su due ruote. L’inedita gamma Superleggera by MyTech è entrata nei listini a gennaio, a un prezzo più alto di circa il 20% rispetto al resto della gamma MyTech. Qindi, per il bauletto occorrono 640,5 euro, mentre per le valigie laterali servono 671 euro ciascuna.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/01/2022