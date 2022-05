MyTech ModelX: lo stress test delle valigie alla HAT (VIDEO)

Moto adatte all’avventura necessitano di bagagli all’altezza della situazione… anche se questa dovesse essere solamente l’aperitivo al bar. Ironia a parte, c’è chi la propria maxi enduro la mette davvero alla prova con dei viaggi all’insegna dell’avventura; allora all’apparenza andrebbe preferita la sostanza, ma chi ha detto che queste debbano per forza essere contrapposte? Le valigie MyTech Model X uniscono i due mondi: la robustezza delle borse in alluminio e il “vezzo” di poterle abbinare perfettamente ai colori della propria moto cambiandone gli angolari.

CHI È MYTECH Mytech è nata per passione nel 2009 e produce valigie ed accessori moto rigorosamente Made in Italy. Fa parte del gruppo Meroni F.lli che ha 60 anni di storia nel mondo della metalmeccanica, si può dire che trattandosi di valige d’alluminio praticamente gioca in casa. Uno dei vanti dell’azienda è che i prodotti vengono studiati e testati da veri motociclisti; per non essere da meno farò un vero e proprio “stress test” equipaggiando una BMW R 1250 GS con delle Model X e mettendole alla prova alla HAT Adventourfest di Bobbio. Ma prima vediamo quali sono le caratteristiche tecniche.

ALLUMINIO… E COSA SE NO? Sul materiale con cui le Model X sono realizzate non c’è alcun dubbio, ovviamente. Si tratta di alluminio verniciato (due colori, nero o argento) e anodizzato per resistere al meglio a urti o eventi atmosferici. La peculiarità di questa borsa sta nella possibilità di scegliere il colore per gli angolari tra i 4 disponibili (arancione, rosso, blu o nero), un tocco in più allo stile che non vincola. Vi stanca quello che avete scelto? Avete cambiato moto? Nessun problema, dato che possono essere sostituiti. L’unica concessione all’acciaio è per le serrature – doppie, in modo da scegliere il lato da accedere alla borsa – e per i supporti dedicati al fissaggio.

DETTAGLI PRATICI La cura dei dettagli su prodotti d’alta gamma è spesso ciò che fa la differenza. La ModelX è dotata di doppia guarnizione per migliorare la tenuta all’acqua. Un altro punto forte è il sistema di aggancio/sgancio rapido “Push Block”, un sistema di aggancio a spinta comandato dalla chiave e da molle al suo interno molto pratico e veloce. Per la best seller BMW R 1250 GS Adventure MyTech ha messo a punto un sistema di aggancio dedicato, che non necessita di telaio specifici. Il sistema di aggancio funziona tramite una leva posizionata nella parte posteriore della valigia ed un perno che dovrà essere ruotato per 1⁄4 di giro sempre posizionato all’interno della valigia. Il sistema è realizzato in acciaio inox e allumino spesso 4 mm. Tra le staffe e il telaio abbiamo inserito dei piccoli gommini per eliminare quelle vibrazioni eccessive che si andrebbero a verificare in off-road.

QUANTO SPAZIO? A volte è tutta una questione di dimensioni, “troppo poco” è poco utile, troppo è scomodo, ovviamente si parla di misure di valigie. La MyTech Model X è disponibile in due diverse misure, da 41 o 48 litri con la valigia scaricata per lasciare posto allo scarico, o in configurazione 33-39 litri. Io per non sbagliare ho scelto la dimensione più grande, che non sarà la migliore per svicolare nel traffico o nel sottobosco ma mi permette di fare un po’ come James Bond… lui usciva dall’acqua con la muta per passare allo smoking, io dall’abbigliamento più stradale a uno più tecnico. La valigia laterali ha l’apertura a ribalta da entrambi i lati con coperchio asportabile. Ok avere tanto spazio ma attenzione a non caricare troppo i bagagli, si rischia di compromettere la dinamica di guida. MyTech dichiara un carico massimo di 8kg a valigia e 130km/h di velocità massima. Nel test (su strada chiusa al traffico) mi sono spinto anche oltre a questa soglia e posso assicurarvi che la stabilità non è messa in discussione, anche grazie alla forma leggermente più smussata degli angoli. Anche nel fuoristrada le impressioni sono state positive. La borsa non ha risentito di graffi o danneggiamenti nonostante alcuni passaggi tra rami e rocce e quando si affrontano ostacoli o salti il sistema di ancoraggio è sempre stato all'altezza della situazione.

PREZZI Robusta, spaziosa, impermeabile e anche stilosa, la MyTech Model X è una valigia di fascia medio/alta e lo è anche il prezzo: per la coppia servono 959 euro IVA inclusa. Nel caso in cui la vostra GS Adventure non fosse provvista di telaietti di fissaggio nessun problema, Mytech potrà realizzarne uno ad hoc.

crediti foto: Stefano Martin

www.fotograficasestriere.com